Pallavolo – Alla Trading l’avversario che ha stroncato la Zephyr

La Spezia – Per la 17.a giornata del campionato di Serie B maschile nazionale di volley (anche se ce ne sono per lo meno quattro da recuperare per colpa della pandemia…) la Trading Logistic Spezia riceve sabato 19/2, ore 18 al Palamariotti spezzino, quel Cus che a Genova ha appena rifilato un 3-0 ai “cugini” della Zephyr Mulattieri Valdimagra. I genovesi nel Girone A sono appena sopra la zona-retrocessione; ma da quando hanno cambiato allenatore, stanno tenendo un ritmo da vertici e non a caso ora sono fuori dalla cosiddetta zona rossa, che comprende le ultime tre in classifica.

Salvo sorprese biancazzurri al completo con capitan Lorenzo Moscarella al rientro al centro. Arbitrano Michela Fiori ed Emanuela Papini.

Questi poi gli altri incontri in programma per l’occasione nel raggruppamento: Alto Canavese Cuorgné To-Arti e Mestrieri Collegno To, Fenera Chieri To-Pallavolo Novi Ligure Al, Global Colombo Genova-Pvlcerealterra Cirié To, Negrini Acqui Terme Al-Admo Lavagna Ge e Zephyr Mulattieri Valdimagra-Cus Genova.

Nella foto lo schiacciatore Giacomo Sorrenti