Pallavolo – Avversario imprevedibile per la Matec Spezia

La Spezia – Per la 17.a giornata del campionato di Serie B2 femminile nazionale (anche se ce ne sono almeno quattro da recuperare per via causa della pandemia…) la Matec Group Spezia ospita sabato 19/2, ore 18 alla palestra superiore del Palamariotti spezzino, quel Flora Buggiano a metà classifica in sesta posizione nel Girone I: le pistoiesi sono buona squadra capace di veri e propri “exploit”; anche se magari sono molto più temibili in casa rispetto a quanto lo siano in trasferta.

La Matec Group, vera capolista nel raggruppamento poiché la Corbinelli Montespertoli oltre agli stessi punti ha anche una partita in più e un peggior quoziente-set in confronto alle bianconere, dovrebbe mancare del solo libero Maria Cazzetta per infortunio. Dentro dunque Stefania Pilli. Dalla panchina dovrebbe essere di nuovo “sguinzagliata” l’opposto Noemi Chini da un po’ a riposo.

Arbitrano Davide Poetto e Marco Viale.