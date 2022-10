Pallavolo – Al Podenzana il derby del Magra

Podenzana – <Era molto importante partire con un successo: cosa più adeguata per dare slancio al gran lavoro che vogliamo svolgere con queste ragazze>. Con tali parole il dirigente Marco Giannoni ha sancito la soddisfazione e l’ottimismo, alla fine, con cui il Podenzana Tresana Volley ha fatto suo (a domicilio) il “derby del Magra” col Lunezia Volley…in occasione della giornata inaugurale del campionato di Serie C ligure femminile 2022/23.

Per la cronaca al Palabologna sarzanese Brizzi al palleggio con Bartoli in diagonale, Pinotti e Allegretto centrali, capitan F. Leonardi e Martinelli schiacciatori con Giada Bruno libero.

Lunezia con Evangelisti e dopo il primo set Menconi in costruzione con Lupi opposto, Malaspina e Quartieri al centro, Giangreco e Poletti di banda in alternanza con Castagna; liberi Mozzachiodi e soprattutto Francesca Bruno. Entrate anche i “jolly” Michi e Benettini.

Questi infine gli altri risultati nel turno d’apertura del Girone B; Serteco School Genova-Admo Lavagna 3-1, Normac Ge-Paladonbosco Fe 3-0, Tigullio Project Santa Margherita Ligure-Futura Ceparana 0-3.

Tabellino.

LUNEZIA VOLLEY – PODENZANA TRESANA 1 – 3

SET: 15-25 in 21 minuti / 20-25 in 23 / 25-20 in 24 / 21-25 in 25.

LUNEZIA VOLLEY: Menconi 1, Evangelisti 0, Lupi 21, Quartieri 7, Malaspina 2, Giangreco 10, Michi 0, Castagna 5, Poletti 8, Benettini 0, liberi Bruno F. e Mozzachiodi; n.e. Bencaster e Maltana. All. Martinelli.

PODENZANA TRESANA: Brizzi 3, Bartoli 6, Pinotti 9, Allegretto 11, Leonardi F. 14, Martinelli 15, libero Bruno G.; n.e. Deste, Bachini, Martolini, Rocca, Leonardi J. All. Saccomani, indisposto, in panchina Cozzani.

ARBITRI Piazza e Portaccio.