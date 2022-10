Pallavolo – Prima vittoria per la Zephyr

S. Stefano – Prima vittoria in campionato tutto sommato agevole per la Zephyr Mulattieri Valdimagra, che avrebbe persino potuto vincere 3-0, se nonché sul 23-19…nel finale del secondo set ha sofferto un rimescolamento dei ruoli da parte del tecnico avversario e calando allo stesso tempo di tensione ha finito col perdere la frazione.

Per la cronaca fra i rossoblù capitan Grassi al palleggio con Magnani (anziché Bottaini I che è infortunato) opposto, al centro Conti e Nannini, di banda Facchini e Salsi; da libero Vignali in difesa e Ruggeri in ricezione. Negli ultimi minuti dentro pure Vescovi.

Dall’altra parte della rete Stupenengo e spesso Garrone alzatore con Salvatico e soprattutto Fumagalli in diagonale, Costa e Sangermano centrali, Genovesio e Mellano all’ala dove si sono visti pure Bruschi e Galantino. Libero capitan Tanga.

Ora sguardo alla trasferta di Genova in casa dei quel Colombo che ha appena violato il parquet della Nuova Pallavolo S. Giovanni alla Spezia.

Questi infine gli altri risultati nella 2.a giornata del Girone A della Serie B maschile nazionale di pallavolo: Canottieri Ongina Pc-Fas Albisola Sv 3-0, Cus Genova-Negrini Acqui Al 1-3, Fenera Chieri To-Pvlcerealterra Cirié To 3-1, Mercatò Alba Cn-Pallavolo Novi Al 2-3, Parella Torino-Alto Canavese Cuorgné To 2-3 e appunto Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia-Colombo Ge 1-3.

Tabellino.

ZEPHYR MULATTIERI – TOMCAR S. ANNA TO 3 – 1

SET: 25-20 in 23 minuti / 23-25 in 30 / 25-18 in 26 / 25-18 in 24.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 2, Magnani 20, Conti 14, Nannini 6, Facchini 17, Salsi 11, Vescovi 0, liberi Vignali e Ruggeri; n.e. Sisti, De Matteis, Bottaini II. All. Marselli.

TOMCAR SANT’ ANNA PESCATORI TORINO: Stupenengo 2, Garrone 0, Salvatico 1, Fumagalli 17, Costa 9, Sangermano 7, Genovesio 8, Mellano 10, Bruschi 1, Bonadé 4, Galantino 0, libero Tanga; n.e. Serranò e Lanza. All. Usai.

ARBITRI Gemma e Mazzola.