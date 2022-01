Mercato Samp, Faggiano vicino a chiudere per Nsame e Supryaga

Doppio colpo in vista per la Samp che in attacco cerca rinforzi importanti per mister Giampaolo.

Vladyslav Supryaga stavolta arriva. Trattativa vicina alla chiusura tra Samp e Dinamo Kiev sulla base di un prestito biennale mentre l’attaccante è già d’accordo col club blucerchiato. E dalla Svizzera arriva la notizia che pure Jean Pierre Nsame ha detto sì alla Samp ma ora deve arrivare il via libera dallo Young Boys.

La doppia pista in attacco per i doriani porta in queste ore al 21enne ucraino e al giocatore del Camerun, 28 anni, vincitore della classifica cannonieri del campionato elvetico l’anno scorso (19 gol) ma che nella stagione in corso è rimasto ai margini del club sia per un infortunio sia per la sua voglia di cambiare aria. La Samp, per il camerunense, ha proposto un prestito oneroso (400 mila euro) con diritto di riscatto intorno ai tre milioni: gli elvetici devono dare una risposta in tempi i brevi, sul giocatore c’è la concorrenza del Venezia. Ciò significa che si allontana definitivamente il ritorno di Defrel dal Sassuolo, troppo complicato da raggiungere per motivi di ingaggio.