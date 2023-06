Pallanuoto, trionfo Champions per la Pro Recco

Record Pro Recco che si conferma per il terzo anno consecutivo padrona del vecchio continente.

Superati in finale 14-11 i padroni di casa del Novi Beograd, nel remake dell’atto conclusivo del 2022, al termine di una grande prestazione da parte dei ragazzi di Sukno. Match mai in discussione con i campioni d’Italia avanti 4-1 con il rigore di Zalanki dopo un tempo e 9-5 con i gol in sequenza di Di Fulvio e Ivovic all’inversione di campo. I serbi rientrano fino al 9-7 di Pijetlovic; ma le due sassate dal perimetro di Di Fulvio fissano l’11-7 che dà più certezze ai recchelini. Il rigore di Granados Ortega vale l’11-8. In seguito, il botta e risposta tra Zalanki e lo stesso Granados fissa il 12-9. Lo squillo di Zalanki, in superiorità numerica, fissa il 13-9 che indirizza in definitiva la gara a 8 minuti dalla conclusione. Non sbaglia più niente la Pro Recco: arriva il massimo vantaggio (+5) con Hallock. Vlachopoulos e Jaksic riducono lo svantaggio del Novi Beograd. La sirena decreta la fine del match. Pro Recco di nuovo sul tetto d’Europa.