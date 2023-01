Pallanuoto – Trasferta da Odissea per il Lerici

Lerici – Salvo imprevisti all’ultimo momento, Lerici Sport al completo nella chilometrica trasferta che sabato 21/1 lo vuole al “Comunale” di Monterotondom ore 15.30, avversario la Vis Roma (ultima in classifica) per la 5.a giornata del campionato nazionale di Serie B di pallanuoto; Girone B. La squadra è partita alle otto della mattina.

Coach Andrea Sellaroli durante la settimana s’è adoperato per mitigare gli entusiasmi conseguenti alla conquista del primo posto prima che diventino pericolosi: <Quasi non ci siamo accorti di essere passati in testa, si sono giocate appena quattro giornate, il cammino che ci attende è ancora lunghissimo e dobbiamo migliorare. Contro Osimo abbiamo vinto perché eravamo superiori e non perché abbiamo giocato bene>.

Questi infine gli altri incontri in programma nel turno…Marina di Carrara-Libertas Rari Nantes Perugia, Polisportiva Delta-Aragno Rivarolesi Ge, Pirates Osimo-Waterpolo San Giorgio Genova e Sea Sub Modena-Nuoto Rapallo.

Nella foto, il Lerici Sport prima di un allenamento, sulla destra mister Andrea Sellaroli