Pallanuoto, tornano le Coppe: in vasca la Rari Nantes Savona

Il campionato numero 104 di serie A1 si ferma per metà. Nella seconda giornata sono previste soltanto tre partite (le altre quattro sono rinviate al 2 novembre) in modo da dare spazio alle coppe europee, che tornano con la terza fase di qualificazione della Champions League e la seconda dell’Euro Cup. Cinque le squadre italiane impegnate nel lungo week-end della pallanuoto internazionale maschile. Da giovedì 27 a domenica 30 ottobre la Trieste Pallanuoto a Sabac (gruppo A), la Telimar Palermo a Duisburg (gruppo B), la Rari Nantes Savona a Strasburgo (gruppo B) e l’Ortigia 1928 a Bucarest (gruppo F) entrano in acqua nei gironi del secondo turno di Euro Cup; l’AN Brescia sabato 29 ottobre alle 19.00 a Budapest affronta il Vasas Plaket nella gara di andata del terzo turno di Champions (la gara di ritorno è prevista sabato 5 novembre alle 19.30 a Brescia) per qualificarsi alla fase preliminare a gironi (gruppo B), che inizierà il 15 e 16 novembre ed a cui è già qualificata la Pro Recco (gruppo A).

EURO CUP – Qualification round 2

Day 1 – 27 ottobre

Gurppo A – Sabac (Srb), 18.00 Jadran Heceg Novi-Trieste Pallanuoto

Gruppo F – Bucarest (Rou), 18.00 CC Ortgiia 1928-Vitoria Guimaraes

Day 2 – 28 ottobre

Gruppo A 12.00 Trieste Pallanuoto-Solaris Sibenik

Gruppo F 12.00 CC Ortigia 1928-BVSC Zuglo

Gruppo B – Strasburgo (Fra), 18.00 Partizan Balgrado-RN Savona

Gruppo F 18.00 VK Valis-CC Ortigia 1928

Gruppo A 20.30 VK Sabac-Trieste Pallanuoto

Gruppo C – Duisburg (Ger), 20.30 Telimar Palermo-ASC Duisburg

Day 3 – 29 ottobre

Gruppo B 18.00 Team Strasburgo-RN Savona

Gruppo C 18.00 EN Tourcoing-Telimar Palermo

Gruppo F 20.00 CC Ortigia 1928-Steaua Bucarest

Day 4 – 30 ottobre

Gruppo A 09.30 Trieste Pallanuoto-Pays D’Aix Natation

Gruppo B 10.00 RN Savona-ZV De Zaan

Gruppo C 10.00 Telimar Palermo-CN Barcellona

Calendario completo

CHAMPIONS LEAGUE – Qualification round 3

Gara 1 – 29 ottobre

Budapest, game C, 19.00 Vasas Plaket-AN Brescia

Gara 2 – 5 novembre

Brescia, game C, 19.30 AN Brescia-Vasas Plaket