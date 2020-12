Pallanuoto, Savona unica ligure in vasca in A1 nel week end

Sabato 12 dicembre torna l’A1 maschile con la quarta giornata, prima di ritorna. Rinviate Pro Recco-Iren Genova Quinto (A) e Lazio Nuoto-CC Ortigia (C), per l’impegno nella prima giornata dei preliminari di Champions League (14-17 dicembre dei liguri e dei siciliani, dove ci sarà anche l’AN Brescia che avrebbe comunque riposato in campionato. In diretta su Waterpolo Channel per il gruppo D, dalle 15.30 con telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, San Donato Metanopoli-RN Savona.

Rinviata anche Ortigia-Telimar valida per la seconda giornata di ritorno al 23 gennaio alle ore 15.00.

Ecco il programma completo e designazioni arbitrali.

A1 maschile

4^ giornata – sabato 12 dicembre

Pro Recco-Iren Genova Quinto (A) rinviata al 23/1 ore 15.00

riposa RN Salerno

18.00 Pallanuoto Trieste-Roma Nuoto (B)

Arbitri: Colombo e Fusco

Delegato: Taccini

riposa AN Brescia

Lazio Nuoto-CC Ortigia (C) rinviata al 16/1 ore 15.00

riposa Telimar

15.30 San Donato Metanopoli-RN Savona (D) – live su Waterpolo Channel

Arbitri: D. Bianco e Pinato

Delegato: Cavallini

16.00 RN Florentia-CN Posillipo (D)

Arbitri: Collantoni e Nicolosi

Delegato. Severo

A1 femminile. Per la prima giornata dell’A1 femminile si recupera, per il gruppo A, Pallanuoto Trieste-Plebiscito Padova. Fischio d’inizio alle 15.30. Arbitri: Luca Bianco e Doro. Delegato:Vittory.