Pallanuoto, Recco in vasca in Croazia: torna la Champions

Ultimo dei tre bubble tournament di Champions League di pallanuoto ed ultima chiamata per il Circolo Canottieri Ortigia per provare a centrare la qualificazione alla Final Eight che si disputerà ad Hannover dal 3 al 5 giugno. Già qualificate le altre due squadre italiane Pro Recco e AN Brescia. Si gioca al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia (Roma) e a Budapest da lunedì 19 a giovedì 22 aprile. Nella “bolla” del Centro Federale, da lunedì a mercoledì, si affrontano Pro Recco, Jug Dubrovnik, Olympiacos Pireo, CC Ortigia e CN Marsiglia. Lo Spandau Berlino è costretto a rinunciare alla partecipazione a quest’ultima fase dopo la positività al Covid-19 riscontrata nel gruppo squadra e la relativa quarantena disposta dalle autorità sanitarie tedesche. Il calendario non subisce variazioni e i tedeschi perdono le partite 5-0 a tavolino. Nella bolla della Duna Arena di Budapest, da martedì a giovedì, in vasca Ferencvaros, Waspo Hannover, Jadran Herceg Novi, Dinamo Tblisi, Zodiac Barceloneta e AN Brescia. Si qualificano alla Final 8 le prime quattro di ciascun concentramento.

Italiane su Sky e streaming sul sito della LEN. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della LEN; si potranno seguire live e statistiche delle partite sullo speciale curato da Microplus. I match di Pro Recco, CC Ortigia e AN Brescia si potranno vedere in diretta su Sky Sport Arena con la telecronaca di Daniele Barone e il commento tecnico del cittì del Settebello Alessandro Campagna.

Girone A – Centro Federale Polo Acquatico Frecciarossa a Ostia

8^ giornata – lunedì 19 aprile

Spandau 04 Berlino (Ger)-Pro Recco (Ita) 0-5

17.45 Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (Cro)-Olympiacos Pireo (Gre)

20.15 CC Ortigia (Ita)-CN Marsiglia (Fra)

Diretta Sky Sport Arena

9^ giornata – martedì 20 aprile

15.15 CC Ortigia (Ita)-Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (Cro)

Diretta Sky Sport Arena

CN Marsiglia (Fra)-Spandau 04 Berlino (Ger) 5-0

20.15 Pro Recco (Ita)-Olympiacos Pireo (Gre)

Diretta Sky Sport Arena

10^ giornata – mercoledì 21 aprile

CC Ortigia (Ita)-Spandau 04 Berlino (Ger) 5-0

17.45 Olympiacos Pireo (Gre)-CN Marsiglia (Fra)

20.15 Jug Adriatic Osiguranje Dubrovnik (Cro)-Pro Recco (Ita)

Diretta Sky Sport Arena

Girone B – Duna Arena a Budapest

8^ giornata – martedì 20 aprile

14.00 FTC Telekom Budapest (Hun)-Waspo Hannover (Ger)

16.30 Jadran Herceg Novi (Mne)-Dinamo Tblisi (Geo)

19.00 Zodiac CN Atletic Barceloneta (Esp)-AN Brescia (Ita)

Diretta Sky Sport Arena

9^ giornata – mercoledì 21 aprile

14.00 Dinamo Tblisi (Geo)-Waspo Hannover (Ger)

16.30 AN Brescia (Ita)-adran Herceg Novi (Mne)

Diretta Sky Sport Arena

19.00 Zodiac CN Atletic Barceloneta (Esp)-FTC Telekom Budapest (Hun)

10^ giornata – giovedì 22 aprile

14.00 Zodiac CN Atletic Barceloneta (Esp)-Jadran Herceg Novi (Mne)

16.30 FTC Telekom Budapest (Hun)-Dinamo Tblisi (Geo)

19.00 Waspo Hannover (Ger)-AN Brescia (Ita)

Diretta Sky Sport Arena