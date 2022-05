Pallanuoto, Recco-Brescia: Ivovic presenta la supersfida Scudetto

La partita della verità: Pro Recco – Brescia si ritrovano di fronte per la terza volta in sette giorni. Chi vince conquista lo Scudetto. Teatro della super sfida sarà la piscina “Antonio Ferro” di Recco: domani, alle ore 20 con diretta su Rai Sport, i biancocelesti proveranno a riprendersi il Tricolore numero 34, quello sfuggito nella scorsa stagione. Esauriti in meno di due ore i biglietti.

“A Brescia è mancata un po’ di concentrazione, ma la prestazione della squadra è stata ottima per 25-26 minuti, abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato, poi ci è mancato il colpo del ko, bravi loro a rimontarci – le parole del capitano Aleksandar Ivovic -. Adesso abbiamo in testa solo la sfida di domani, la voglia è tanta, i miei compagni sono carichi. Abbiamo la possibilità di alzare il trofeo davanti al nostro pubblico, in una piscina storica. Ricordo quando da ragazzino in Montenegro guardavo le finali della Pro Recco perché qui militavano tanti miei idoli: era uno spettacolo, sono grato alla vita di poter sentire emozioni come quelle che ci saranno domani. Vincere davanti al nostro pubblico sarebbe una cosa pazzesca per noi”.