Pallanuoto – Novità tecniche alla Lerici Sport

Lerici – Doppia novità tecnica alla Lerici Sport che, all’indomani del successo del “camp” di fine Luglio di pallanuoto e sincronizzato alle piscine “Cicci Rolla”, va incanalandosi verso la nuova stagione sportiva.

Al comando tecnico della Prima squadra femminile, salutato Marco Rolla, ecco quella Ylenia Bertonati che gli fungeva da “vice”. Una vita alle spalle da centro-vasca a Lerici, dove toccò addirittura la Serie A1, la Bertonati aveva quindi intrapreso la carriera da allenatore alla guida dell’Under 18 (nell’annata 2019/20) poi la pandemia ha complicato il tutto…tuttavia, adesso riprende il lavoro in un certo senso, da dove l’aveva lasciato; cioè più o meno con quelle stesse ragazze nel frattempo “avanzate” alla 1.a squadra.

<Sono piena d’entusiasmo e vedrò di trasmetterlo quanto prima alle mie atlete – questo il commento nel contesto di Ylenia che quasi sembra non voler pronunciare la parola playoff – e credo ci siano delle buone premesse, l’obiettivo è migliorare o per lo meno ripetere il secondo posto nel nostro girone del campionato di Serie B scorso, nel segno della continuità rispetto al lavoro svolto dal mio amico Marco>.

Prima esperienza in campo maschile nel frattempo per Sara Vivaldi che va ad allenare l’Under 16: <Dopo vari anni ad allenare le donne – lei commenta – eccomi per la prima volta fra gli uomini, oltre ad occuparmi della “U16” dovrei dare una mano anche nella 14, intento principale è quello di crescere diversi giovanissimi molto interessanti del nostro vivaio che potrebbero essere preziosi per la stessa Prima squadra in B>.

Nella foto Sara Vivaldi