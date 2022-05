Pallanuoto, nel week end la fase decisiva del campionato di A1M

Terza fase, quella decisiva, del campionato di A1 maschile numero 103 di pallanuoto. Venerdì 6 maggio si comincia a giocare per lo scudetto, sabato 7 per la permanenza nella massima serie.

Scattano le semifinali playoff con quattro squadre a contendersi il tiloto e altrettante a sfidarsi per la quinta posizione.

Scende in campo anche Rai Sport che torna a seguire e trasmettere in diretta i match principali. Venerdì 6 maggio alle 18.30, dalla piscina Mompiano di Brescia, AN Brescia e Pallanuoto Trieste sono attese in diretta tv su Rai Sport +HD; la partita di sabato 14 maggio alla Zanelli di Savona (gara2 di semifinale) tra Rari Nantes Savona e Pro Recco verrà ripresa da Rai Sport e trasmessa in diretta web e differita tv (fischio d’inizio alle ore 18). E’ prevista la diretta alle 18.30 anche per una delle due eventuali terze partite.

Semifinali playoff 1/4 posto

Gara1 – venerdì 6 maggio

18.00 Recco (Punta S. Anna) Pro Recco-RN Savona

Arbitri: F. Gomez e Nicolosi

18.30 Brescia (Mompiano) AN Brescia-Pallanuoto Trieste diretta Rai Sport +HD

Arbitri: Paoletti e Frauenfelder

Gara2 – sabato 14 maggio

16.30 Trieste (Bianchi) Pallanuoto Trieste-AN Brescia

18.00 Savona (Zanelli) RN Savona-Pro Recco diretta Rai Sport web e differita Rai Sport +HD

Eventuale gara3 – mercoledì 18 maggio

18.00 Recco (Punta S. Anna) Pro Recco-RN Savona

20.00 Brescia (Mompiano) AN Brescia-Pallanuoto Trieste

Finali il 21, 25 ed eventualmente 28 maggio al meglio delle 2 partite su 3

Semifinali playoff 5/8 posto – 6, 14 ed eventualmente 18 maggio al meglio delle 2 partite su 3

Gara1 – venerdì 6 maggio

15.00 Siracusa (Caldarella) CC Ortigia-Iren Genova Quinto

Arbitri: Calabrò e Guarracino

19.00 Palermo (Olimpica) Telimar-RN Nuoto Salerno

Arbitri: D. Bianco e Rovida

Gara2 – sabato 14 maggio

19.00 Salerno (Vitale) RN Nuoto Salerno-Telimar

20.30 Genova (Albaro) Iren Genova Quinto-CC Ortigia

Eventuale gara3 – mercoledì 18 maggio

15.00 Siracusa (Caldarella) CC Ortigia-Iren Genova Quinto

19.00 Palermo (Olimpica) Telimar-RN Nuoto Salerno

Finali il 21, 25 ed eventualmente 28 maggio al meglio delle 2 partite su 3

Finale playout

Gara1 – sabato 7 maggio

18.45 Milano (Bocconi) WP Milano Metanopoli-Roma Nuoto

Arbitri: Pinato e Castagnola

Gara2 – sabato 14 maggio

18.30 Ostia (Frecciarossa) Roma Nuoto-Waterpolo Milano

Eventuale gara3 – sabato 21 maggio

18.45 Milano (Bocconi) WP Milano Metanopoli-Roma Nuoto

Le classifiche dei round scudetto e retrocessione

Round scudetto

1. Pro Recco 57

2. AN Brescia 44

3. Pallanuoto Trieste 38

4. RN Savona 37

5. CC Ortigia 36

6. Telimar 32

7. RN Nuoto Salerno 18