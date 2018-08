Pallanuoto, lunedì riprende i lavori la Pro Recco

E’ tempo di ripresa per la Pro Recco. Mancano pochi giorni al ritorno in acqua della truppa biancoceleste: a Punta Sant’Anna, lunedì 27 agosto alle ore 18, mister Rudic guiderà il primo allenamento della stagione. Al suo fianco ci saranno il vice Jonathan Del Galdo, il preparatore atletico Willians Morales, il direttore sportivo e team manager Arnaldo Deserti.

Battesimo nel tempio della pallanuoto per i neo arrivati che sotto gli occhi del presidente Maurizio Felugo cominceranno a mettere benzina nel motore in vista di un’annata densa di appuntamenti: l’esordio in campionato è previsto il 13 ottobre in casa del Bogliasco, quello in Champions League il 17 ottobre contro avversario da definire.

Per impegni con le rispettive nazionali non saranno presenti Kayes, Bijac e Mandic che si aggregheranno al gruppo nelle prossime settimane.

LA ROSA 2018/2019

Stefano Tempesti

Marko Bijac

Francesco Massaro

Aleksandar Ivovic

Niccolò Figari

Niccolò Gitto

Alessandro Velotto

Francesco Di Fulvio

Dusan Mandic

Filip Filipovic

Gonzalo Echenique

Guillermo Molina

Vincenzo Renzuto Iodice

Luka Bukic

Matteo Aicardi

Michael Bodegas

Joseph “Joe” Kayes

STAFF TECNICO

Allenatore: Ratko Rudic

Vice allenatore: Jonathan Del Galdo

Preparatore atletico: Willians Morales

Direttore sportivo/team manager: Arnaldo Deserti