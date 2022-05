Pallanuoto: L.N.R. Perugia 8 – Chiavari Nuoto 14

Ancora una vittoria per la Chiavari Nuoto che in trasferta a Firenze batte 14-8 un Perugia in cerca di punti importanti per la salvezza. 3 punti pesanti che fanno mantenere ai verdeblu il primato in classifica nel proprio girone.

“Sono contento della partita di oggi – commenta il tecnico DINU – tutto il merito è dei ragazzi che dall’inizio del campionato non mollano mai e che finalmente iniziano a vedere i frutti delle tante sedute in palestra e dei tanti allenamenti in acqua. Abbiamo iniziato la partita molto bene e siamo riusciti a controllarla per tutti e 4 i tempi, con un grande lavoro sia in attacco che in difesa”.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 14 maggio tra le mura amiche della Mario Ravera contro il Rapallo terzo in classifica.

L.N.R. Perugia 8 – Chiavari Nuoto 14

(1-3) (2-2) (4-5) (1-4)

L.N.R. Perugia: Bevilaqua, Taverna, Fagugli, Calandra, Cimbali, Taverna Giov 3, Renna 1, Fiaschi, Latanza, Bartocci 1, Chiucchiù 2, Testi, Arcangeli 1.

All. Grassi

Chiavari Nuoto: Perrone, Ghio, Lanzi, Mangiante, Botto G, Pagliuchi 1, Botto S 3, Chiavaccini 2, Raineri 2, Romanengo, Greco 5, Schiaffino 1, Grassi.

All. Dinu