Spezia-Atalanta 1-3, Verde: Abbiamo voglia di combattere fino alla fine

Ha parlato ai microfoni della stampa anche il numero 10 Daniele Verde, che ha messo la firma sul momentaneo 1-1 delle Aquile.

“Sicuramente c’è amarezza, ma sappiamo che ce l’abbiamo messa tutta, la voglia di combattere non mancherà mai da parte nostra.

L’Atalanta è una grande squadra, ma noi abbiamo retto bene. Come ogni altra partita abbiamo provato a fare il nostro gioco per provare a portare a casa punti, purtroppo oggi non siamo riusciti, ma guardiamo subito alla prossima con la concentrazione al massimo.

Paura? No, quello che ci ha portati fino a qui è stato proprio il coraggio, il non pensare alle altre squadre, ma a noi stessi e alle nostre avversarie volta per volta. Adesso mancano ancora due battaglie e lotteremo fino alla fine senza farci condizionare.

I tifosi sono fantastici, dalla prima giornata fino ad oggi abbiamo giocato con dodici uomini. Ci hanno sempre aiutato e so che lo faranno ancora, e noi daremo tutto fino alla fine anche per loro.

In campo cerco sempre di trasmettere calma e tranquillità ai miei compagni, soprattutto ai più giovani con meno esperienza, perché finché rimaniamo calmi e pensiamo a giocare bene a calcio non ci sarà nulla da rimproverare.”