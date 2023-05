Pallanuoto, Gara 1 Scudetto la conquista la Pro Recco

Scattano le finali playoff e playout. In una settimana si definisce la classifica dalla prima all’ottava posizione, si assegna il titolo del campionato di serie A1 maschile numero 104 di pallanuoto.

Si conosce inoltre il nome dell’ultima squadra che conserverà la permanenza nella massima serie anche il prossimo anno. Cinque finali, altrettante sfide spettacolari al meglio delle due vittorie su tre partite, che concludono una stagione tornata finalmente alla normalità, dopo le ultime condizionate fortemente dalla pandemia.

La Pro Recco campione d’Italia e d’Europa si prende subito gara1. Nella “sfida infinita” con il Brescia vince 7-3 la prima finale che l’avvicina al 35° scudetto della sua storia. “Vogliamo chiuderla a Brescia”, afferma il tecnico dei biancocelesti liguri Sukno, che ha giudicato i suoi ragazzi superiori in tutto. I numeri di questa prima partita gli danno ragione: 4/8 in superiorità numerica più il rigore realizzato da Ivovic nel finale di terzo tempo per un 4-3 pesantissimo, soprattutto per l’aspetto psicologico e morale dei giocatori in vasca, contro il 3/14 in extra player dei lombardi. La partita è ruvida e col passare dei minuti i contatti diventano sempre più esasperati. Per tre tempi si segna soltanto con l’uomo in più e su rigore; allo strappo iniziale di Di Fulvio e Nick Presciutti, replicano Di Somma e Renzuto (è suo l’unico gol del secondo tempo). Poi Di Somma deve uscire perche sanguina ad una guancia dopo un colpo rimediato (rientrerà nell’ultimo periodo) e Tesanoivic tiene in gioco i compagni con una serie di interventi straordinari. Nei primi 60 secondi del terzo tempo botta e risposta Cannella-Alesiani per il 3-3 che premia la tenacia dei protagonisti. Le squadre passano dalla zona al pressing alla ricerca del colpo risolutore. La doppia espulsione di Aicardi e Gitto è l’episodio che sbolcca la partita: in sei contro sei Yunger guadagna il rigore che Ivovic trasforma. Nella ripartenza successiva Cannella colpisce la traversa. La squadra di Sukno gioca più sciolta, quella di Bovo rimane contratta. La differenza, come spesso capita tra squadre di così alto valore tecnico e atletico, la fanno i fuoriclasse e le loro grandi giocate: allora Di Fulvio segna il secondo break realizzando il primo gol a uomini pari e poco dopo Echenique quasi dalla linea di fondo infila Tesanovic alle spalle quando tutti aspettavano il passaggio al centro. Dalla panchina Bovo e Sukno esauriscono i timeout a disposzione. Zalanki con l’uomo più chiude il match con 3’15” di anticipo. Sabato alle 18.45 l’appuntamento si rinnova alla Mompiano di Brescia.

FINALE 3° POSTO. Il match d’andata è del Circolo Canottieri Ortigia 1928 che in casa supera 16-9 la Telimar Palermo. Sempre avanti nel punteggio i biancoverdi che conducono 8-4 a metà gara e 11-7 dopo tre tempi. Nel quarto periodo, dopo il botta e risposta tra Francesco Condemi ed Hooper (12-8), l’allungo decisivo siracusano con i gol in sequenza di Ferrero, autore di una quaterna, Rossi e Francesco Condemi per il 15-9.

FINALE 7° POSTO. Nella sfida valevole per il settimo posto, Quinto batte Posillipo 12-11 ai rigori e si aggiudica gara 1. Liguri in vantaggio per tre quarti di gara, i campani restano in scia. A ridosso degli ultimi 5′ di gioco, Posillipo agguanta il pari (8-8) con Stevenson in superiorità. Ai rigori non basta la prima serie: Massaro ne para due, Molina Rios e Villa falliscono. Si va ad oltranza: decisivo il palo di Mattiello.

FINALE PLAYOUT. Gara 1 della finale playout si chiude con la vittoria di misura dell’Anzio, che supera 9-8 Salerno. Sfida equilibrata: a metà gara Salerno conduce 4-3. Nel terzo tempo l’Anzio, sotto di due, ribalta il punteggio con un 3-0 di break decisivo per l’esito finale. Protagonista della serata Antun Goreta, autore di una quaterna.

Finali playoff

1° posto

Gara 1 – martedì 16 maggio

Pro Recco-AN Brescia 7-3 (2-1, 0-1, 2-1, 3-0) trasmesso in diretta su Rai Sport +HD

Gara 2 – sabato 20 maggio

18.45 AN Brescia-Pro Recco – in diretta su Rai Sport +HD

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

21.00 Pro Recco-AN Brescia – in diretta su Rai Sport +HD

3° posto

Gara 1 – martedì 16 maggio

CC Ortigia 1928-Telimar 15-9 (3-0, 5-4, 3-3, 5-2)

Gara 2 – sabato 20 maggio

18.30 Telimar-CC Ortigia 1928

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

15.00 CC Ortigia 1928-Telimar

5° posto

Gara 1 – sabato 20 maggio

18.45 Pallanuoto Trieste-RN Savona

Arbitri: Petronilli e Schiavo

Gara 2 – mercoledì 24 maggio

19.00 RN Savona-Pallanuoto Trieste

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

18.45 Pallanuoto Trieste-RN Savona

7° posto

Gara 1 – martedì 16 maggio

Iren Genova Quinto-Circolo Nautico Posillipo 12-11 dtr (2-1, 4-3, 1-2, 1-2, 4-3)

Gara 2 – sabato 20 maggio

15.00 Circolo Nautico Posillipo-Iren Genova Quinto

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

19.00 Iren Genova Quinto-Circolo Nautico Posillipo

Finale Playout

Gara 1 – martedì 16 maggio

Anzio Waterpolis-Check UP RN Salerno 9-8 (2-1, 1-3, 4-2, 2-2)

Gara 2 – sabato 20 maggio

18.30 Check UP RN Salerno-Anzio Waterpolis

Ev. Gara 3 – sabato 27 maggio

19.30 Anzio Waterpolis-Check UP RN Salerno

Albo d’oro: dal 1911/12 al 1914 Genova; non disputato fino al 1918; 1918/19 Genova, 1919/20 RN Milano, 1920/21 e 1921/22 Andrea Doria, 1922/23 Sportiva Sturla, dal 1924/25 al 1928 Andrea Doria, 1928/29 Triestina, 1929/30 e 1930/31 Andrea Doria, 1931/32 RN Milano, 1932/33 e 1933/34 RN Florentia, 1934/35 RN Camogli, dal 1935/36 al 1938 RN Florentia, 1938/39 RN Napoli, 1939/40 RN Florentia, 1940/41 e 1941/42 Guf RN Napoli, 1945/46 RN Camogli, 1946/47 Can. Olona, 1947/48 RN Florentia, 1948/49 e 1949/50 RN Napoli, 1950/51 Can. Napoli, 1951/52 e 1952/53 RN Camogli, 1953/54 Roma, 1954/55 RN Camogli, 1955/56 Lazio, 1956/57 RN Camogli, 1957/58 Can. Napoli, 1958/59 al 1962 Pro Recco, 1962/63 Canottieri Napoli, 1963/64 al 1972 Pro Recco, 1972/73 Can. Napoli, 1973/74 Pro Recco, 1974/75 Can. Napoli, 1975/76 RN Florentia, 1976/77 Can. Napoli, 1977/78 Pro Recco, 1978/79 Can. Napoli, 1979/80 RN Florentia, 1980/81 RN Bogliasco, dal 1981/82 al 1984 Pro Recco, 1984/85 e 1985/86 Posillipo, 1986/87 Pescara, 1987/88 e 1988/89 Posillipo, 1989/90 Canottieri Napoli, 1990/91 RN Savona, 1991/92 RN Savona, dal 1992/93 al 1996 Posillipo, 1996/97 e 1997/98 Pescara, 1998/99 Roma, 1999/2000 e 2000/01 Posillipo, 2001/02 Pro Recco, 2002/03 Brescia, 2003/04 Posillipo, 2004/05 RN Savona, dal 2006 al 2019 Pro Recco; 2019/2020 non assegnato, 2020/21 AN Brescia, 2021/22 Pro Recco

Ultime 11 finali scudetto

2009-10 (playoff) Savona-Pro Recco 0-3

2010-11 (playoff) Pro Recco-Savona 2-1

2011-12 (playoff) Pro Recco-AN Brescia 2-0

2012-13 (playoff) Brescia-Pro Recco 0-2

2013-14 (playoff) Pro Recco-Brescia 2-1

2014-15 (playoff) Pro Recco-Brescia 3-0

2015-16 (final six) Pro Recco-Brescia 6-4

2016-17 (final six) Pro Recco-Brescia 13-6

2017-18 (final six) Pro Recco-Brescia 8-5

2018-19 (final six) Brescia-Pro Recco 10-11

2020-21 (playoff) AN Brescia-Pro Recco 3-1

2021-22 (playoff) Pro Recco-AN Brescia 2-1