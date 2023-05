Entella, avviata la prevendita per il play off contro il Gubbio

L’Entella è pronta per il debutto nei play off. I biancocelesti giovedì 18 maggio affronteranno in trasferta il Gubbio.

Da ieri, online sul circuito Vivaticket, sono in vendita i biglietti per il settore ospiti al prezzo di 10€ (Più prevendita, più eventuali commissioni online). A Chiavari i biglietti saranno disponibili nel punto vendita autorizzato Tabaccheria Metaldi Via Martiri della Liberazione. I tagliandi per il settore ospiti saranno disponibili sino alle ore 19 di mercoledì 17 maggio. Il giorno della partita il botteghino ospiti resterà chiuso. I tagliandi dovranno essere esibiti in formato cartaceo e non in digitale. E’ dunque tutto pronto per la caccia alla serie B.