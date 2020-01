Pallanuoto, Deserti (Recco): Sfida decisiva con Budapest

Cartine in mano, direzione nord est: la Pro Recco giocherà a Verona la prima partita casalinga europea del 2020. Venerdì 21 febbraio, alle ore 20.30, le piscine Monte Bianco ospiteranno la partita tra i biancocelesti e l’Osc Budapest, squadra vice campione d’Ungheria. La Champions League itinerante approda per la prima volta in veneto grazie alla collaborazione con la società sportiva Css Verona. La gara tra la squadra di Rudic e i magiari sarà valida per la nona giornata del gruppo B, la seconda del girone di ritorno.

“In casa Css abbiamo considerato come un privilegio la possibilità di ospitare il prestigioso incontro di Champions League che vedrà Pro Recco opporsi ad Osc Budapest – afferma Andrea Campara, amministratore Css -. La nostra gente, atleti, allenatori e dirigenti potranno lavorare a fianco dello stellare staff recchelino per offrire, finalmente su territorio scaligero, un evento sportivo pallanuotistico indimenticabile. In questo modo, condividendoli, potremo conoscere da vicino, e cercare di imparare, non solo tempi e procedure di lavoro, ma soprattutto il modo di pensare, la cultura distintiva che ammiriamo ed ha reso Pro Recco una realtà di eccellenza pallanuotistica unica al mondo. Nello stesso tempo, ci fa piacere, ed un poco ci inorgoglisce, che proprio le piscine Monte Bianco siano state scelte da una società tanto prestigiosa quale adeguata sede e siamo già al lavoro per preparare tutto al meglio ed essere sugli spalti a gridare: forza Recco!”.

“La Css Verona è un club che ha portato nella pallanuoto femminile grande vivacità, in loro si respira la passione genuina per la pallanuoto e i suoi valori – afferma Arnaldo Deserti, direttore sportivo della Pro Recco -. Ecco, l’aspetto di collaborazione con altre società italiane è uno dei più gratificanti di questa Champions itinerante: il nostro sport può crescere solamente se unisce le forze e ci fa enorme piacere compiere un passo del nostro percorso stagionale insieme al sodalizio veronese che sta dimostrando di avere la voglia e le idee per dare alla pallanuoto una dimensione più alta. Sarà un’altra serata da ricordare, una super sfida decisiva nella corsa al primo posto contro una squadra formata da grandi campioni che nel girone di andata ha dimostrato tutta la sua qualità”.