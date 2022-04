Pallanuoto, definite le griglie dei play off e dei play out di A1M

Ultimo turno dei round scudetto e retrocessione per quanto riguarda il campionato di serie A1 maschile. Definita la griglia dei playoff e playout. Waterpolo Channel propone in diretta l’incontro tra Pallanuoto Trieste e Ortigia con i giuliani che vincono 9-6 e salgono al terzo posto, mente i siracusani scendono due posizioni. La Roma Nuoto passa 13-11 a Genova in casa della capolista del round retrocessione e scavalca la Lazio guadagnando in extremis l’ingresso nei playout. La Lazio scende direttamente in serie A2.

Round scudetto. Alla Bianchi di Trieste, padroni di casa in vantaggio a metà gara (5-3), trascinati dalla tripletta di Inaba (che chiude con la cinquina). Dopo il cambio campo, i siciliani riescono a raggiungere il pareggio con Rossi e Cassia. Negli ultimi otto minuti di gara con il break 3-0 dei padroni di casa che ritrovano il vantaggio. A nulla vale il gol di Ferrero per l’Ortigia, Inaba fissa il definitivo 9-6 a un minuto dal fischio finale.

A Palermo partita equilibrata. La risolve Fondelli su rigore a 12 secondi dalla sirena. La Rari Nantes Savona battere 12-11 la Telimar e sale al quarto posto scavalcando l’Ortigia che perde a Trieste. Quasi un record il terzo tempo con sei tiri dai cinque metri, tre per ogni squadra: Irving li realizza per i siciliani, Fondelli per i liguri.

Round retrocessione. Con la remuntada nel finale la Metanopoli espugna la piscina dell’Anzio Waterpolis e si guadagna l’eventuale terza gara di playout con la Roma in casa. Finisce 10-9 per la squadra allenata da Krekovic. Laziali sempre avanti nel punteggio fino all’8-6 di metà terzo temopo; i lombardi piazzano un break di 4-0 e la ribaltano. A tre minuti dalla sirena sono a +2. Negli ultimi sessanta secondi con Cunko (tripletta) firma il -1.

Tre punti d’oro della Roma Nuoto che stacca il biglietto per i playout all’ultimo atto. Liguri in vantaggio (6-4) all’inizio del secondo periodo. I giallorossi riescono a rimanere in scia e con un break 3-0 siglato Voncina, Francesco Faraglia e De Robertis si portano sul +1 a metà gara. I padroni di casa sono svelti a recuperare la differenza reti (10-10). Gli ultimi otto minuti di gara sono decisivi. Spione, De Robertis e nuovamente Francesco Faraglia diventano protagonisti. A poco vale il gol di Ravina che comunque brindano alla qualificazione ai playoff per il quinto posto.

Partita in discesa per la Nuoto Catania che batte 16-8 la Lazio Nuoto. Triplette di La Rosa, Giorgio Torrisi Privitera e Catania; padroni di casa subito col piede sull’acceleratore: 8-3 al cambio campo. La situazione non cambia nella sconda metà di gara; i gol di Eskert e Privitera doppiano la Lazio nel finale.

Battute finali anche in serie A1 femminile dove si gioca l’ultimo turno della regual season e domenica 10 con il big match L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova e mercoledì 13 aprile con il recupero della diciottesima giornata tra Plebiscito Padova e Vela Ancona si definirà la classifica, soprattutto ai vertici.

A1 M – 7^ giornata, sabato 9 aprile

Round scudetto

Pallanuoto Trieste-CC Ortigia 9-6 (2-1, 3-2, 0-2, 4-1)

Telimar-RN Savona 11-12 (2-1, 2-3, 4-5, 3-3)

RN Nuoto Salerno-Pro Recco 8-13 giocata il 6 aprile

Round retrocessione

ADR Nuoto Catania-Lazio Nuoto 16-8 (5-1, 3-2, 2-3, 6-2)

Anzio Waterpolis-Milano Metanopoli 9-10 (4-2, 2-2, 2-2, 1-4)

Iren Genova Quinto-Roma Nuoto 11-13 (5-4, 1-3, 4-3, 1-3)

La situazione in classifica alla fine dei round scudetto e retrocessione

Round scudetto

1. Pro Recco 57

2. AN Brescia 44

3. Pallanuoto Trieste 38

4. RN Savona 37

5. CC Ortigia 36

6. Telimar 32

7. RN Nuoto Salerno 18

Round retrocessione

1. SC Quinto 29

2. CN Posillipo 22

3. Nuoto Catania 20

4. Anzio Waterpolis 19

5. Waterpolo Milano Metanopoli 18

6. Roma Nuoto 10

7. SS Lazio Nuoto 8

Griglie playoff e playout

Semifinali playoff 1/4 posto – 6, 14 ed eventualmente 18 maggio al meglio delle 2 partite su 3

1^ round scudetto Pro Recco-4^ round scudetto RN Savona

2^ round scudetto AN Brescia-3^ round scudetto Pallanuoto Trieste

Finali il 21, 25 ed eventualmente 28 maggio al meglio delle 2 partite su 3

Semifinali playoff 5/8 posto – 6, 14 ed eventualmente 18 maggio al meglio delle 2 partite su 3

5^ round scudetto CC Ortigia-1^ round retrocessione SC Quinto

6^ round scudetto Telimar-7^ round scudetto RN Nuoto Salerno

Finali il 21, 25 ed eventualmente 28 maggio al meglio delle 2 partite su 3

Playout – 7, 14 ed eventualmente 21 maggio al meglio delle 2 partite su tre

5^ round retrocessione WP Milano Metanopoli-6^ round retrocessione Roma Nuoto

La settima retrocede direttamente in A2, mentre la seconda, terza e quarta sono già salve