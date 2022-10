Pallanuoto, ci siamo: iniziano i campionati di serie A1

I campioni d’Italia della Pro Recco e de L’Equipe Orizzonte apriranno rispettivamente contro Nuoto Catania e RN Florentia i campionati di serie A1 maschile, giunto alla 104esima edizione, e femminile, alla 39esima stagione. Dopo un biennio condizionato dalla pandemia si prova a tornare alla norrmalità con gironi di andata e ritorno in regular season, playoff scudetto e playout salvezza. I campionati saranno seguiti con il contributo del canale tematico Waterpolo Channel, che trasmetterà in diretta una partita per giornata, oltre agli highlights di tutti gli incontri e post produzioni di approfondimento, e di Rai Sport che racconterà le fasi conclusive dei playoff e delle coppe Italia. Si comincia sabato alle 19:00 con Check-Up RN Salerno-Pallanuoto Trieste con cronaca di Ettore Miraglia e commento tecnico di Francesco Postiglione. CC Ortigia-Netafim Bogliasco 1951 si recupera il 23 ottobre alle 15.00 per assenza squadra ospite causa cancellazione del volo da Genova

A1 MASCHILE – 1^ GIORNATA

15:00 RN Savona-De Akker Team

Arbitro: Ricciotti e Colombo

Delegato: Costa

15:00 Pro Recco – Nuoto Catania

Arbitri: Braghini e Zedda

Delegato: Maggiolo

Dom 23/10

15:00 CC Ortigia-Netafim Bogliasco 1951

Arbitri: Scappini e Ercoli

Delegato: Raffone

15:30 CN Posillipo-AN Brescia

Arbitri: Romolini e Rovida

Delegato: Domenico De Meo

16:30 Anzio Waterpolis-Telimar Palermo

Arbitri: Luca Bianco e Daniele Bianco

Delegato: Caputi

18:00 Distretti Ecologici Nuoto Roma-Iren Genova Quinto

Arbitri: Calabrò e Frauenfelder

Delegato: Alessandro De Meo

19:00 diretta Waterpolo Channel

Check-Up RN Salerno-Pallanuoto Trieste

Arbitri: Piano e Castagnola

Delegato: De Chiara

A1 FEMMINILE 1^ GIORNATA

14:00 Brizz Nuoto-Netafim Bogliasco 1951

Arbitri: Petronilli e Navarra

15:30 RN Bologna-Rapallo Pallanuoto

Arbitri: Nicolai e Paoletti

17:00 L’Equipe Orizzonte-RN Florentia

Arbitri: Severo e Schiavo

18:00 Plebiscito Padova-Como Nuoto Recoaro

Arbitri: Pinato e Nicolosi

19:00 SIS Roma-Pallanuoto Trieste

Arbitri: Brasiliano e Ferrari