Pallanuoto, A2M: i risultati della quinta giornata

Quinta giornata del 25esimo campionato di serie A2 maschile. Seguono tabellini e commenti degli incontri del girone nord.

A2 maschile

Girone nord

5^ giornata – sabato 12 gennaio

RN Sori-Plebiscito Padova 9-10

sori

R.N. SORI: Benvenuto, Elefante 1, Megna, Elphick 1, Viacava 2, Stagno, Digiesi, Benvenuto, Penco 1, Morotti, Percoco 2, Pesenti 2, Costa. All. Cipollina.

C.S. PLEBISCITO PD: Destro, Segala, Tosato, Chiodo, Savio 3 (1 rig.), Barbato 3, Gottardo, Robusto 1, Zanovello 1, Fanfani 1, Rolla, Leonardi, Tomasella 1. All. Martinovic.

Arbitri: Anaclerio A. e Barletta A.

Note: parziali 0-1, 1-4, 3-2, 5-3. Spettatori: circa 100. Uscito per limite di falli: Benvenuto V. e Penco (Sori). Superiorità numeriche: Sori 2/13, Padova 4/11 più un rigore realizzato da Savio.

Cronaca. Partita avvincente tra R.N Sori e C.S. Plebiscito. Iniziano subito forte gli ospiti che si portano alla fine del secondo tempo sul punteggio di 6-1. La situazione non cambia nel terzo tempo chiuso sull’8-4 ancora per gli ospiti. Nell’ultimo tempo la partita cambia completamente, col break dei liguri sostenuti da Viacava, Percoco e Pesenti a 3 minuti dalla fine il risultato è di 8-8. La doppietta di Barbato, autore di una tripletta, col gol decisivo a 13 secondi dalla fine segna risultato finale.

RN Camogli-NC Civitavecchia 9-5

camogli civitavecchia 12 01 19

SPAZIO R.N. CAMOGLI: Gardella, Beggiato 1 (1 rig.), Iaci 3, Licata, Pellerano 1, Cambiaso 1, Rossi, Barabino, Cocchiere, Mantero, Molinelli, Cuneo 2, Caliogna 1. All. Temellini.

N.C. CIVITAVECCHIA: Mancini, Muneroni, Minisini, De Rosa, Checchini 4, Ballarini S., Ballarini A., Pagliarini L., Romiti, Simeoni 1, Taradei, Pierri, Pinci. All. Pagliarini M.

Arbitri: Rotondano e Barletta.

Note: parziali 3-1, 0-0, 1-0, 5-4. Uscito per limite di falli Beggiato (S.C.) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Spazio RN Camogli 1/4 + un rigore, NC Civitavecchia 2/8. Spettatori 200 circa.

Cronaca. Quinta vittoria consecutiva per la Spazio RN Camogli che supera 9-5 la NC Civitavecchia e si conferma capolista a punteggio pieno. Partita mai in discussione: subito avanti i padroni di casa con i gol di Caliogna, Cuneo e Cambiaso; Checchini firma la prima rete della Civitavecchia a 37″ dalla fine del primo tempo. Torna a segnare, dopo circa 12′ di gioco, il Camogli con Iaci, Beggiato allunga ancora per il 5-1 di inizio ultimo quarto. La marcatura di Checchini (5-2) riaccende le speranze, ma il secondo break di 3-0 dei liguri segna il definitivo vantaggio e spegne le velleità della formazione di Pagliarini (8-2). La doppietta di Checchini (miglior marcatore dell’incontro con quattro reti) e i gol di Pellerano e Simeoni chiudono l’incontro 9-5.

Sportiva Sturla-President Bologna 7-5

SPORTIVATURLAPRESIDENTBOLOGNA

SPORTIVA STURLA: Ghiara, Baldineti 1, R.giu, Prian, S.giu 1, Bosso, Cappelli 2, Villari, Froda’, Bonomo, Parodi, Dainese 3, Dufour. All. Ivaldi.

PRESIDENT BOLOGNA: Aleksic, Gadignani, Bruzzone 1, Baldinelli 3 (1 rig.), Moscardino, Dello Margio, Marciano, Belfiori, Pasotti, Pozzi, Cocchi 1, Mengoli, Bonora. All. Risso.

Arbitri: Nicolai e Ricciotti

Note: parziali 0-0, 3-1, 2-1, 2-3 . Uscito per limite di falli: Parodi (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Sportiva Sturla 1/13 e President Bologna 3/9 + 1 rigore. Spettatori 100 circa.

Cronaca. Una prima frazione di studio per Sportiva Sturla e President Bologna, che termina senza reti. Nel secondo tempo, le reti di S. Giusti, Baldineti e Cappelli portano i padroni di casa sul +2 e si conclude 3-1, con il gol di Bruzzone per gli ospiti. Nel terzo periodo, Cocchi segna una rete per gli ospiti, ma la doppietta di Dainese permette alla squadra di Ivaldi di mantenere il vantaggio del +2 (5-2). Bologna piazza il break di 3-0 con Baldinelli nell’ultima frazione, ma la rete di Cappelli regala il 7-5 per i padroni di casa.

Como Nuoto-Vela Nuoto Ancona 5-6

COMO NUOTO ANCONA

COMO NUOTO: Viola, Foti, Pagani, Lepore 1, Busilacchi, Toth 3, Bianchi, Gennari, De Simone, Pellegatta 1, Beretta, Fusi, Ferrero. All. Venturelli

VELA ANCONA: Firmani, Lisica 2, Alessandrelli 1, Pantaloni, Baldinelli, Pieroni, Simo, Di Palma, Breccia, Bartolucci 2, Sabatini, Cesini 1, Cardoni. All. Pace

Arbitri: Zedda e De Girolamo

Note: parziali 1-1, 2-2, 2-2, 0-1. Superiorità numeriche: Como 3/7 e Vela Ancona 1/12 + 1 rigore. Uscito per limite di falli Foti nel terzo tempo. Spettatori 130 circa.

Cronaca. Al termine di una partita combattuta fino all’ultimo gol, l’Ancona trova la vittoria con un gol segnato nel quarto tempo da Lisica. Nel primo tempo al gol di Lisica risponde la squadra di casa con Toth, autore di una tripletta. Ancora nel secondo tempo Toth e Lepore riportano in parità il Como rispondendo alle reti di Bartolucci e Alessandrelli. Nel terzo tempo l’Ancona con Cesini pareggia le reti del Como. Infine, nel quarto tempo, rete decisiva di Lisica su rigore che permette la vittoria della squadra ospite.

Lavagna 90 Dimeglio-Brescia Waterpolo 14-6

IMG 20190112 WA0061LAVAGNABRESCIA ok

LAVAGNA 90: Agostini, Villa, Luce, M.Pedroni 1, L. Pedroni, Cimarosti 1, Botto, Gabutti, F.cote, G.cote 5, Menicocci, Magistrini 3, Casazza 4 (1 rig.). All. Martini.

BRESCIA WATERPOLO: Massenza, Laurini, Zugni, Legrenzi, Garozzo 1, Balzarini 1, Tortelli 1, Tononi 1, Pietta, Zanetti 1, Gianazza 1, Sordillo, Laisi. All. Sussarello.

Arbitri: Rovandi e Nicolosi.

Note: parziali 4-1, 5-0, 4-2, 1-3. Usciti per limite di falli: Legrenzi (B) nel secondo tempo. Superiorità numeriche: Lavagna 90 5/10 + 1 rigore e Brescia Waterpolo 1/11. F. Cotella (L) e Zugni (B) espulsi per reciproche scorrettezze nel terzo tempo. Spettatori 100 circa.

Cronaca. Il Brescia Waterpolo apre le marcature dell’incontro dopo 26” di gioco, ma la rete di Cimarosti e la tripletta di Giorgio Cotella portano la squadra di casa sul +3 al termine della prima frazione (4-1). Nel secondo tempo, la tripletta di Casazza e la doppietta di Magistrini permettono ai padroni di casa di incrementare il loro vantaggio sui bresciani (9-1). Nel terzo tempo, Balzarini e Tortelli segnano due reti per gli ospiti, ma il Lavagna 90 conferma la propria superiorità con la doppietta di Giorgio Cotella e i due gol di Magistrini e Matteo Pedroni; prima dell’ultima frazione, il punteggio è 13-3. Il quarto parziale termina 3-1 per gli ospiti, quando il divario era incolmabile.

Reale Mutua Torino 81 Iren-Crocera Stadium 10-10

torino 2

REALE MUTUA TORINO 81 IREN: Aldi, Seinera, Cialdella, Azzi 2, Ermondi, Oggero, Brancatello 3, Vuksanovic 4, Capobianco 1, Loiacono, Audiberti, Gattarossa, Costantini. All. Bodrone

CROCERA STADIUM: Graffigna, Pedrini 1, Giordano 1, Chirico 1, Congiu 1, Figini, Ieno, Davite, Fulcheris L. 1, Dellepiane, Bavassano, Manzone 1, Fulcheris A. 4. All. Campanini

Arbitri: Roberti Vittory e Vittory

Note: parziali 2-0, 2-1, 5-4, 1-5. Usciti per limite di falli: Pedrini (C) e Congiu (C) nel terzo tempo, Giordano (C) e Fulcheris L. (C) nel quarto tempo. Espulso per proteste Azzi (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino 81 Iren 7/15, Crocera Stadium 5/ 11. Spettatori 300 circa.

Cronaca. In extremis, a tre secondi dalla sirena, il fanalino di coda Crocera Stadium agguanta il pari 10-10 e conquista così il primo punto della stagione. La formazione di casa alza fin da subito il ritmo gara, il tabellone segna 4-1 alla fine del secondo tempo. Gli ospiti non si scompongono e, nonostante le difficoltà, riescono a mattersi in evidenza nell’ultimo quarto grazie ad uno scatenato Andrea Fulcheris (quaterna) che realizza le ultime tre reti della partita che fermano il tabellone sul pari.