Pallanuoto, A1M: terzo turno di round scudetto e salvezza

I campionati di pallanuoto proseguono la ripresa verso la normalità. Sabato 5 e domenica 6 marzo si gioca in tutte le categorie. Per la serie A1 maschile c’è la terza giornata dei round scudetto e retrocessione e in serie A1 femminile, dopo la ricalendarizzazione della regular season, è prevista la quattordicesima giornata. Quattordicesimo turno anche per la serie A2 maschile e ottavo per la serie B (ricalendarizzati). Domenica, invece, in programma l’ottava giornata della serie A2 femminile.

A1 M – 3 giornata, sabato 5 marzo

Round scudetto

14.00 Salerno (Vitale) RN Salerno-RN Savona

Arbitri Severo e Schiavo

15.00 Recco (Sant’Anna) Pro Recco-Pallanuoto Trieste

Arbitri Paoletti e Nicolosi

Telimar-AN Brescia 9-9 (giocata mercoledì 2 marzo)

Riposa CC Ortigia

Round retrocessione

16.00 Napoli (Scandone) CN Posillipo-Iren Genova Quinto

Arbitri D’Antoni e Lo Dico

venerdì 4 marzo 19.30 Roma (Foro Italico) SS Lazio-Roma Nuoto

Arbitri Rovida e Frauenfelder

Rinviata Anzio Waterpolis-ADR Nuoto Catania

Riposa WP MIlano Metanopoli