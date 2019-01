Pallanuoto, A1M: risultati del primo turno di ritorno

La serie A1 maschile invece è impegata nella prima giornata del girone di ritorno

Colpaccio della Lazio Nuoto che supera 9-8 la CC Ortigia che paga il 5 su 15 in superiorità numerica. I biancoverdi, sempre sotto nel punteggio, rientrano fino al 7-7 di Susak; poi l’allungo decisivo dei biancocelesti con Maddaluno e Cannella per il 9-7 a due minuti dal termine.

Nuovo stop di Catania che, invece, aveva chiuso il girone di andata con il successo sul Bogliasco e seconda vittoria consecutiva in trasferta del Posillipo che difende la quarta posizione in classifica. I ragazzi di Napoli, dopo aver espugnato il Foro Italico di Roma, passano 13-8 alla “Francesco Scuderi” trascinati dalle triplette di Di Martire, Maziali, Rossi e Saccoia.

Al Centro Federale “Bruno Bianchi” di Trieste proseguono le emozioni forti. Dopo il sucesso del Setterosa martedì con l’Olanda campione d’Europa, la Pallanuoto Trieste batte in rimonta la Iren Genova Quinto con un gol all’ultimo secondo di Petronio in superiorità numerica. Trenta secondi prima Gogov aveva pareggiato per la squadra di casa che era stata a sua rivolta rimontata e superata dai liguri (a segno con Vavic e Lindhout). La partita è stata caratterizzata da un continuo sorpasso e controsorpasso: Genova chiude avanti il primo tempo, Trieste pareggia 5-5 a metà gara con Panerai e chiude avanti 7-6 il terzo periodo di nuovo con Panerai. Nell’ultima frazione gli ospiti ritrovano il vantaggio a 90 secondi dalla sirena ma nel finale Gogov e Petronio regalano la vittoria alla squadra di casa.

Partita mai in discussione per la Pro Recco che vince 16-3 contro il Bogliasco Bene. Otto giocatori in movimento a segno con Echenique best scorer della partita con 5 reti per i campioni d’Italia che proseguono la corsa verso il quattordicesimo scudetto consecutivo. Fanalino di coda della classifica, Bogliasco, ultimo e fermo a 4 punti dopo quattordici giornate.

La Sport Management strappa una vittoria sofferta contro una orgogliosa e determinata Roma Nuoto. A metà gara i mastini sono in vantaggio 6-3, trascinati dalla doppietta di Di Somma a fine secondo tempo, ma al cambio campo i capitolini iniziano ad attaccare con più insistenza e nell’ultimo parziale arrivano al pareggio con il gol di Lapenna a un minuto e mezzo dallo scadere del tempo. Ci pensa Valentino, a tre secondi dalla fine, a siglare il 9-8 che porta i tre punti in casa dei biancorossi.

L’AN Brescia espugna l’Alba Oriens battendo la Canottieri Napoli 13-4. La capolista (a pari punti con la Pro Recco) non concede spazi, in vantaggio 5-1 a metà gara al cambio cambio campo incrementa il bottino grazie al poker firmato Janovic, Bertoli, Nicholas Presciutti e Figlioli. È proprio il bomber italo-brasiliano che con tre gol (dei 5 totali) chiude il conto nell’ultimo parziale.

La diretta di Waterpolo Channel. RARI NANTES FLORENTIA-RARI NANTES SAVONA. Primo tempo bloccato. Sembra una partita a scacchi. Savona non approfitta delle tre superiorità guadagnate, Firenze invece capitalizza la prima con il capitano Coppoli che segna il gol che fa differenza negli otto minuti iniziali. Ripresa più veloce. La Florentia allunga a +3 con i gol del mancino Astarita, del serbo Eskert e di capitan Coppoli. Savona, che è in acqua con la linea giovani, segna il suo primo gol con Vuksovic dopo quasi tredici minuti, alla quarta situazione di uomo in più. Terza frazione in pieno controllo per la Florentia che prima fallisce un rigore con Eskert (tiro alto) e poi fa 5-1 con Coppoli (terzo centro personale). Savona in pressing nell’utlimo tempo cercando di recuperare la palla in fretta. Florentia trova spazio nelle ripartenze e chiude in crescendo. Finisce 9-3 per la squadra di casa e con gli ospiti che ritovano la via del gol soltanto nei due minuti finali.

