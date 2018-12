Pallanuoto, A1M: Recco batte Brescia all’ultimo respiro

Prima della sosta natalizia torna il campionato con l’undicesima giornata dell’A1 maschile e l’ottava dell’A1 femminile.

Apre il programma il successo della Sport Management in casa della Canottieri Napoli. Giallorossi avanti 2-1 con Del Basso. Poi lo strappo dei mastini con due mini break: Valentino, Luongo e Dolce due volte firmano il 5-2; Di Somma, Drasovic e Luongo con una doppietta l’8-3.

Bel pareggio 11-11 nel derby siciliano Nuoto Catania-CC Ortigia. Rimpianti soprattutto per i biancoverdi avanti 7-4 a metà gara e 11-10 con Giacoppo nell’ultimo tempo. Torrisi riacciuffa la squadra di Piccardo a tre minuti dal termine.

Torna al successo la Lazio Nuoto che sconfigge 11-7 la Rari Nantes Florentia. I gigliati, sempre indietro nel punteggio, ristabiliscono l’equilibrio con Generini (6-6). Ma è immediato l’allungo determinante dei biancocelesti con le doppiette di Cannella e Colosimo per il determinante 10-6.

Successo importante per 11-6 del Posillipo sul fanalino di coda Bogliasco Bene, che con questi tre punti riesce a rimanere nelle zone alte della classifica. Fatica inizialmente la formazione di Brancaccio, l’equilibrio resiste fino a metà del secondo quarto (4-3) poi i rossoverdi piazzano un break di 5-0 per il 9-3 che spegne le velleità dei liguri.

Si conferma matricola terribile l’Iren Genova Quinto che passa 13-11 in casa della Roma Nuoto. I biancorossi conducono 7-4 nel secondo parziale e 12-8 nel terzo. Poi il rientro dei giallorossi fino al 12-11 con Steven Camilleri. La rete del definitivo 13-11 di Brambilla.

Vittoria pesante in chiave salvezza della Pallanuoto Trieste che si impone di misura 5-4 sulla RN Savona. Il break decisivo dei giuliani tra la fine del secondo e l’inizio del terzo tempo con i gol del 5-2 di Mezzarobba e Vico.

La diretta di Waterpolo Channel. Pro Recco-AN Brescia 12-11. Il meglio della pallanuoto italiana e mondiale gioca alla comunale di Sori. La Pro Recco vince di misura 12-11 il derby d’Italia contro gli eterni sfidanti dell’AN Brescia. Primo tempo in cui i campioni d’Italia si trovano subito ad inseguire, dopo tre minuti sotto di due reti messe a segno da Christian Presciutti e Figlioli. Renzuto Iodice è il primo a superare Del Lungo e sblocca il risultato per i recchelini a uomo in più. Rizzo ristabilisce subito gli equilibri per il 3-1 di break. La Pro Recco non ci sta e passa al pressing in attacco: dopo la rete di Gallo che porta al massimo vantaggio il Brescia, il poker dei padroni di casa ribalta il risultato: Mandic in superiorità numerica da il la per il rientro, poi Ivovic, Molina e Figari ci mettono del loro per il momentaneo 5-4. Allo scadere del tempo è ancora Rizzo che segna il gol della chiusura, parità e tutto da rifare per i ragazzi di Bovo. Terzo tempo ricco di gol, in un match che non trova padrone: il break finale di 5-5 arriva dopo un susseguirsi di botta e risposta tra le due squadre, che non lasciano spazio all’allungo degli avversari. Partita tesa anche sul piano mentale, inizia a farsi sentire la stanchezza. Nell’ultimo quarto, dopo le reti di Ivovic e Aicardi che riportano i bianco celesti sul + 1, le due sfidanti sembrano arroccarsi in difesa piuttosto che cercare l’assalto al risultato. Gallo ci riprova e trova il pareggio a venti secondi dal termine, ma è Di Fulvio a mettere la parola fine, a tredici secondi dalla sirena. Termina con la vittoria di misura della Pro Recco, in una partita ricca di emozioni, l’incontro più atteso di giornata.

Risultati 11^ giornata – sabato 22 dicembre

CC Napoli-Sport Management 4-8

Nuoto Catania-CC Ortigia 11-11

Lazio Nuoto-RN Florentia 11-7

CN Posillipo-Bogliasco Bene 11-6

Pro Recco-AN Brescia 12-11 – trasmessa su Waterpolo Channel

Pallanuoto Trieste-RN Savona 5-4

18.00 Roma Nuoto-Iren Genova Quinto 11-13