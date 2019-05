Pallanuoto, A1M: Quinto e Savona a caccia della final six

Sabato 11 maggio si gioca la venticinquesima e penultima giornata della serie A1 maschile.

In corsa per il sesto, l’ultimo utile per l’accesso alla Final Six per la quale sono già qualificate AN Brescia, Pro Recco, Sport Management, Circolo Nautico Posillipo e CC Ortigia, ci sono RN Florentia, Roma Nuoto, Lazio Nuoto, Iren Genova Quinto e RN Savona. I gigliati sono ospiti della Canottieri Napoli; i giallorossi e i biancocelesti ricevono rispettivamente Bogliasco Bene, che con una sconfitta retrocederebbe in A2, e Rari Nantes Savona in un match sliding doors tra sogno poule scudetto e incubo playout. La Genova Iren Quinto, infine, è ospite della Nuoto Catania in un vero e proprio spareggio salvezza: un ko degli etnei, infatti, potrebbe diminuire drasticamente il numero di squadre coinvolte nei playout; da quest’anno, infatti, nel massimo campionato vige la regola secondo cui le squadre dal decimo al dodicesimo posto evitano gli spareggi e ottengono la permanenza diretta nella massima serie se il vantaggio sulla tredicesima classificata è superiore ai 9 punti. Seguono programma e arbitri.

A1 maschile

17^ giornata – sabato 11 maggio

15.00 Lazio Nuoto-RN Savona

Arbitri: D’Antoni e Lo Dico

15.00 Sport Management-Circolo Nautico Posillipo

Arbitri: Ricciotti e Severo

15.00 Pro Recco-CC Ortigia

Arbitri: Zedda e Collantoni

16.00 Nuoto Catania-Iren Genova Quinto

Arbitri: Ercoli e Gomez

18.00 Roma Nuoto-Bogliasco Bene

Arbitri: Carmignani e Centineo

18.00 Pallanuoto Trieste-AN Brescia

Arbitri: Pinato e Schiavo

20.00 Canottieri Napoli-RN Florentia

Arbitri: D. Bianco e Piano