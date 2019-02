Pallanuoto, A1M e F: match d’alta quota nel week end

Si entra nella fase calda per i campionati di serie A1, quella in cui i tre punti hanno un valore doppio.

Il torneo maschile sabato 9 febbraio giunge alla diciassettesima giornata, quarta di ritorno. In diretta su Waterpolo Channel, dalle 18.00 con telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, l’atteso big match AN Brescia-Sport Management: i lombardi, insieme alla Pro Recco ospite della Nuoto Catania, comandano la regular season con quarantacinque punti, tre in più rispetto ai mastini secondi a quota quarantadue. Turno importante anche per la lotta salvezza con tre partite sotto la lente di ingrandimento: Bogliasco Bene-CC Napoli, Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste ed Iren Genova Quinto-RN Florentia. Seguono programma e arbitri.

A1 maschile

17^ giornata – sabato 9 febbraio

15.00 Nuoto Catania-Pro Recco N e PN

Arbitri: Alfi e Guarracino

15.00 CC Ortigia-RN Savona

Arbitri: Fusco e Pascucci

17.00 CN Posillipo-Lazio Nuoto

Arbitri: D. Bianco e Piano

18.00 Bogliasco Bene-CC Napoli

Arbitri: D’Antoni e Paoletti

18.00 Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste

Arbitri: Castagnola e Pinato

18.00 AN Brescia-Sport Management – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Gomez e Navarra

18.00 Iren Genova Quinto-RN Florentia

Arbitri: Calabrò e Frauenfelder

A1 femminile. Si gioca la dodicesima giornata, terza del girone di ritorno. Su Waterpolo Channel dalle 16.45 L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma, rispettivamente prima e quarta in classifica, con le giallorosse in costante ascesa dopo la vittioria della Coppa Italia. Seguono programma e arbitri.

A1 femminile

12^ giornata – sabato 9 febbraio

13.45 CSS Verona-F&D H2O

Arbitri: Ferrari e L. Bianco

15.00 RN Florentia-Bogliasco

Arbitri: Scappini e Zedda

15.00 Rapallo Pallanuoto-Plebiscito Padova

Arbitri: Braghini e Collantoni

15.00 Torre del Grifo-Kally NC Milano

Arbitri: Polimeni e Romolini

16.45 L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma

Arbitri: Bensaia e Colombo