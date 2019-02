A Sanremo gruppo di gilets jaunes in corteo

Ieri una quindicina di gilets jaunes è arrivata in corteo a Sanremo. Il gruppo è giunto in Piazza Muccioli passando in auto e in moto sventolando una bandiera francese. Tuttavia non hanno interferito con il Festival della canzone italiana.

Insieme ai francesi erano presenti anche alcuni italiani.

“Siamo a Sanremo – ha spiegato Maxime Nicole, uno dei rappresentanti dei gilets jaunes – per portare il nostro messaggio, ma non vogliamo interferire con il Festival.

Non abbiamo nessun messaggio per gli italiani, vogliamo solo parlare della nostra situazione.

Chiediamo più diritti sociali e l’aumento dei salari. I politici francesi e italiani sono in disaccordo, ma i due popoli hanno gli stessi problemi”.