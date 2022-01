Pallanuoto, A1M: Covid stravolge i calendari, Recco solida certezza

Stravolta dall’aumentare dei casi di contagio da Covid-19 la ripresa dei campionati di pallanuoto. Per la tredicesima ed ultima giornata d’andata dell’A1 maschile si salvano Anzio Waterpolis-Pallanuoto Trieste e il match di domenica, alle 12.00, CC Ortigia-Pro Recco.

La Pallanuoto Trieste passa 13-9 in casa della Anzio Waterpolis, trascinata dalle terne di Buljubasic e Mladossich; prima parte di gara più equilibrata con i padroni di casa che frenano la fuga degli ospiti. Decisivo il terzo tempo con i triestini che allungano e all’inizio dell’ultima frazione sono sul +7 di vantaggio. Non basta il tardivo risveglio dei ragazzi di coach Tofani per richiudere lo strappo. Nel match di posticipo un’imbattibile Pro Recco si impone 13-3 sull’Ortigia. Risultato mai in discussione per i Campioni d’Europa: trascinati dalla quaterna di Zalanki e la terna di Di Fulvio conducono in solitaria il match piazzando un decisivo 10-0 tra primo e quarto tempo. Siciliani mai veramente in partita, per loro le uniche reti firmate da Gallo e Vidovic nel primo tempo e Klikovac in chiusura.

Decimata anche l’A2 maschile. Il settimo turno vedrà in acqua solamente per l’A2 sud CN Latina-Acquachiara. Rinviato anche il recupero della nona giornata dell’A1 femminile Vela Nuoto Ancona-Plebiscito Padova, inizialmente previsto il 18 dicembre.

A1 M – 13 giornata – sabato 8 gennaio

Anzio Waterpolis-Pallanuoto Trieste 9-13

posticipo domenica 9 gennaio

CC Ortigia-Pro Recco 3-13

Waterpolo Milano Metanopoli-Roma Nuoto rinviata a data da destinarsi

CN Posillipo-AN Brescia rinviata a data da destinarsi

ADR Nuoto Catania-Telimar rinviata a data da destinarsi

RN Savona-Iren Genova Quinto rinviata a data da destinarsi

Lazio Nuoto-RN Salerno rinviata a data da destinarsi

A2 M – 7 giornata sabato 8 gennaio

Girone sud

CN Latina-Acquachiara Ati 2000 12-9

A1 F – recupero 9 giornata, domenica 9 gennaio

Vela Nuoto Ancona-Plebiscito Padova rinviata a data da destinarsi