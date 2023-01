Pallanuoto A1F: troppa Capolista, Rapallo ko contro SIS Roma

Concluso anche l’undicesimo turno, secondo del girone di ritorno. La SIS Roma è inarrestabile e nel fortino della piscina Babel batte 14-8 la rivelazione Rapallo Pallanuoto.

La capolista consolida il primato: 11 vittorie su 11. Giallorosse letali tra secondo e terzo tempo, quando piazzano un break di 5-0 che piega le ambizioni delle liguri. Nella formazione di Marco Capanna brillano Ranalli (cinquina) e Tabani (tripletta). Tra le ospiti spicca Apilongo (tripletta).In chiave salvezza due i match sotto la lente d’ingrandimento. Alla Scuderi di Catania, Rari Nantes Florentia corsara sulla Brizz Nuoto: 5-11 il finale in favore delle toscane. Vittoria importante per le ragazze di Aleksandra Cotti. Da segnalare il gol allo scadere del primo tempo del portiere della Florentia, Caterina Banchelli, oltre alla tripletta di Letizia Nesti.

Tra le mura amiche della piscina Sterlino la Rari Nantes Bologna travolge il Como Nuoto Recoaro 13-3. Dopo 22 minuti di gioco, il tabellone segna 12-0 per le padrone di casa. Prestazione convincente della ragazze allenate da Andrea Posterivo, condita dalla quaterna di Elena Altamura. I tre punti rilanciano la formazione rossoblu.

A senso unico il match di Catania (Nesima) tra le campionesse d’Italia de L’Ekipe Orizzonte terze e le ragazze della Pallanuoto Trieste allenate dall’ex cittì azzurro Paolo Zizza quinte. Successo de L’Ekipe Orizzonte 14-6. Al cambio campo le campionesse d’Italia sono già sul 6-2. Nel terzo tempo l’allungo definitivo delle catanesi indirizza l’esito dell’incontro. Protagonista assoluta Alice Williams, a segno quattro volte.

Posticipata a martedì 31 gennaio la partita Plebiscito-Netafim Bogliasco 1951 per l’impegno europeo del Padova, che nell’andata dei quarti di finale di Euro Cup batte il Lille 12-10 (4-3, 4-3, 2-, 2-2) con le doppiette di Barzon, Citino, Casson, McKelvey e Centanni e gli altri gol di Valyi e Millo. Il ritorno l’11 febbraio in Francia.

A1 femminile

11^ giornata – sabato 28 gennaio

Brizz Nuoto-RN Florentia 5-11

L’Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste 14-6

RN Bologna-Como Nuoto Recoaro 13-3

SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 14-8

Martedì 31 gennaio

13.00 Plebiscito Padova-Netafim Bogliasco 1951

Arbitri: Petrini e Rotondano