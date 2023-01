Pallanuoto, A1M: tris ligure di successi, ko solo Bogliasco

Proseguono senza soste i campionati di pallanuoto. Si completa anche la quattordicesima giornata della serie A1 maschile, prima del girone di ritorno.

Tutto facile, anche troppo, per Pro Recco e Brescia con Catania e Posilllipo. I campioni d’Italia e d’Europa di Sukno passano 13-6 in Sicilia con la manita di Cannella, i vice campioni d’Italia di Bovo superano 19-9 i napoletani con sette giocatori a segno e Presciutti, Kharkov e Alesiani autori di triplette. Sia Recco che Brescia mandano in acqua il secondo portiere dal terzo tempo: Negri e Baggi Necchi.

Terza in classifica si conferma l’Ortigia 1928 che passa 17-10 in casa di una buona Netafim Bogliasco 1951. I liguri, infatti, restano in partita fino all’8-8 di Guidaldi; poi tra la fine del terzo e l’inizio del quarto tempo il break decisivo dei biancoverdi che allungano sul 14-8 con la tripletta di Cassia, che ne farà sei, la doppietta di Ferrero e lo squillo di Di Luciano.

Torna al successo, trascinata dalla quaterna di capitan Rizzo, la Rari Nantes Savona che batte 14-9 fuori casa la De Akker Team. Sempre avanti nel punteggio i liguri che conducono 7-3 a metà gara e 11-5 dopo tre tempi.

Nove giocatori di movimento a segno, con quaterna di Irving, invece per la Telimar che si impone 17-11 sull’Anzio Waterpolis. I laziali restano in scia fino all’8-6 di Lapenna a un minuto dalla fine del terzo tempo; in seguito lo strappo determinante dei siciliani con i gol in sequenza di Vitale ed i due di Irving che valgono l’11-6 a sei minuti dalla fine. I siciliani restano quarti come la Pallanuoto Trieste che, a fatica, supera 10-8 la Check Up Rari Nantes Salerno. I giallorossi infatti conducono 6-4 nel terzo tempo e restano in scia ai giuliani fino al 9-8 di Parrilli in avvio di quarto periodo. La rete di Bini a cinque minuti dalla fine fissa il 10-8 conclusivo e fa tirare un gran sospiro di sollievo agli alabardati. La squadra di Bettini rialza la testa dopo lo stop di sabato scorso a Brescia e tiene il passo di Telimar e Ortigia. La lotta per il terzo posto si fa sempre più avvincente.

Davanti alle telecamere di Waterpolo Channel, che l’ha trasmessa in diretta streaming con telecronaca di Ettore Miraglia e commento tecnico di Francesco Postiglione e seguita da 250 spettatori in tribuna, l’Iren Genova Quinto batte 10-7 i Distretti Ecologici Nuoto Roma. La squadra del presidente Giorgio Giorgi, guidata in panchina dal giovane allenatore Luca Bittarello, che giocava fino alla stagione scorsa, si colloca a metà classifica lasciandosi alle spalle la zona calda e strizzando l’occhio alla parte alta. Comincia meglio la Roma, avanti 3-0 con Viskovic, Boezi e Voncina dopo otto minuti e mezzo di gioco. Il secondo tempo è più equilibrato ma è nel terzo che i bianco rossi compiono l’exploit: le doppiette di Molina e Muskovic spingono al sorpasso nel 4-0 di parziale (7-5 dopo tre quarti di gara). Il break si allunga a 5-0 con il gol ancora di Molina (poker personale) in avvio di quarto tempo. Si continua a giocare senza risparmiarsi, con Mirarchi i romani si portano fino al -2 (8-6) ma Quinto non si lascia raggiungere.

A1 maschile

14^ giornata – sabato 28 gennaio

AN Brescia-Circolo Nautico Posillipo 19-9

Netafim Bogliasco 1951-CC Ortigia 1928 10-17

Nuoto Catania-Pro Recco N e PN 6-13

Telimar-Anzio Waterpolis 17-11

De Akker Team-RN Savona 14-9

Iren Genova Quinto-Distretti Ecologici Nuoto Roma 10-7

Pallanuoto Trieste-Check UP RN Salerno 10-8