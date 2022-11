Pallanuoto, A1F: Rapallo ko nella trasferta di Catania

In acqua anche il massimo campionato femminile per la quarta giornata. Tre partite in programma. Si comincia col L’Ekipe Orizzonte che supera 15-7 il Rapallo Pallanuoto e si prosegue con Bologna che vince a Firenze 5-3 con la Florentia e la Pallanuoto Trieste che a Busto Arsizio vince 11-4 con il Como Nuoto. Le altre partite Netafim Bogliasco 1951-SIS Roma e Brizz Nuoto-Plebiscito PD si disputano mercoledì 23 novembre, per gli impegni in Champions League delle capitoline e delle venete. Seguono programma e arbitri

A1 femminile

4^ giornata

Sabato 19 novembre

L’Ekipe Orizzonte-Rapallo Pallanuoto 15-7

RN Florentia-RN Bologna 3-5

Como Nuoto Recoaro-Pallanuoto Trieste 4-11

Mercoledì 23 novembre

14.00 Netafim Bogliasco 1951-SIS Roma

Arbitri: Ferrari e Pinato

15.00 Brizz Nuoto-Plebiscito PD

Arbitri: Schiavo e Rizzo