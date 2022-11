Pallanuoto, A1M: tris di successi liguri nella quinta giornata

Non si ferma l’A1 maschile che torna con la quinta giornata della regular season. Apre il successo per 14-10 della RN Savona sulla Check Up RN Salerno.

I campani tengono fino al 4-4; poi lo stappo decisivo del biancorossi con i gol in sequenza di Bruni, Caldieri, i due di Rizzo e Durdic per il determinante 10-4 a due minuti dalla fine del terzo tempo.

Vittoria esterna dell’AN Brescia che batte 10-5 la Telimar. I siciliani restano in scia ai lombardi fino al 5-4 di Occhione a metà della terza frazione; in seguito l’accelerazione della squadra di Bovo che mette in ghiaccio i tre punti con le reti di Luongo, Gianazza, Alesiani e Di Somma per il 9-4 a cinque minuti dalla conclusione.

Tutto facile per la CC Ortigia 1928 che nel derby siciliano supera 12-4 la Nuoto Catania. Tra i biancoverdi in evidenza Tempesti che para un rigore ad inizio partita e Francesco Condemi che firma una tripletta.

Benne anche la Pallanuoto Trieste che passa 17-11 in casa di un’ottima Anzio Waterpolis. I laziali infatti, sotto 9-5 nel secondo tempo, rientrano fino al 9-9 di Susak e mantengono il match in bilico sino al 10-10 di Goreta. Poi, a cavallo tra la fine e l’inizio del quarto tempo, lo strappo che indirizza la partita dei giuliani con i gol di Vrlic, Mezzarobba, Bjulibasic e i due di Petronio per il 14-10 decisivo a quattro minuti dal suono dell’ultima sirena.

Colpo salvezza dell’Iren Genova Quinto che supera fuori casa la CN Posillipo. I liguri conducono 3-1 con Mijuskovic in apertura di terzo tempo; i rossoverdi ribaltano il punteggio con il break griffato da Briganti, Mattielo e Saccoia per il 4-3. Ultima frazione solo di marca Quinto che piazza il controsorpasso con Ravina e Mijuskovic e accelera sempre con il montenegrino che timbra il finale 6-4.

In diretta su Waterpolo Channel e emozioni e brividi tra Netafim Bogliasco 1951 e De Akker Team. Vincono i liguri 13-12 grazie a un gol a due secondi dal termine di Mudrazija. Tantissimi rimpianti per gli emiliani avanti 9-6 nel terzo tempo e 11-9 nel quarto. Poi i bogliaschini ribaltano il punteggio con i gol in sequenza di Radojevic, Brambilla e Mudrazija (12-11). Il rigore di Manzi a novanta secondi dalla fine fissa il 12-12 per un pareggio che sembrava scritto; ma Mudrazija praticamente all’ultimo battito del match trova il jolly che regala al Bogliasco i primi tre punti in campionato.

Nell’anticipo di mercoledi la Pro Recco, trascinata dai sei gol di Iocchi Gratta e dalle triplette di Cannella e del giovane Nuzzo, supera 19-9 la Distretti Ecologici Nuoto Roma. Cinque rigori assegnati e tutti realizzati: due a favore della Roma e tre a favore del Recco.

A1 maschile

5^ giornata

Giovedì 17 novembre

14.00 Distretti Ecologici Nuoto Roma-Pro Recco N e PN 9-19

Sabato 19 novembre

RN Savona-Check Up RN Salerno 14-10

Telimar-AN Brescia 5-10

CC Ortigia 1928-Nuoto Catania 12-4

CN Posillipo-Iren Genova Quinto 4-6

Anzio Waterpolis-Pallanuoto Trieste 11-17

Netafim Bogliasco 1951-De Akker Team 13.12 – trasmessa in diretta su Waterpolo Channel