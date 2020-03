Pallanuoto, A1F: modificata formula per il Coronavirus

In ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus, considerato lo spostamento al 17-24 maggio del torneo preolimpico di pallanuoto femminile, verificati i calendari internazionali delle attività, la Federazione Italiana Nuoto, sentite le società, ha ritenuto necessario modificare regolamento e calendario del campionato di serie A1. Pertanto l’ottava e nona giornata di ritorno, in programma rispettivamente il 25 aprile e il 2 maggio, si giocheranno sabato 14 e mercoledì 18 marzo. La fase finale, inizialmente prevista con playoff scudetto attraverso semifinali e finali, si svolgerà con la final six in sede unica, come segue:

Quarti di finale / Martedì 28 aprile

A) 3^ classificata contro 6^ classificata

B) 4^ classificata contro 5^ classificata

Semifinali / Mercoledì 29 aprile

1^ classificata contro vincente B

2^ classificata contro vincente A

Finali / Giovedì 30 aprile

Finale playout salvezza*

Finale 3° posto

Finale scudetto

* si affronteranno l’ottava e nona classificata a condizione che il loro punteggio finale nella stagione regolare sia ricompreso in un intervallo di 6 punti o meno. Altrimenti la nona classificata retrocederà direttamente in serie A2.