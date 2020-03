Spezia-Pescara, Vignali: Bello tornare titolare

Tornato titolare dopo diverso tempo, il terzino spezzino Luca Vignali ha fornito una prestazione senza dubbio positiva.

“Ho saputo che avrei giocato poco prima della partita ed è stata senza dubbio una piacevole sorpresa per me. Durante la gara mi sentivo bene fisicamente, magari il mister ha avuto timore data la mia ammonizione e quindi giustamente mi ha sostituito, ma sono davvero contento di essere tornato a calcare il manto erboso del “Picco”.Scendere in campo pochi giorni dopo una sconfitta fa sicuramente bene, perché ti permette di rialzare subito la testa; abbiamo dimenticato in fretta la partita di Benevento e sono soddisfatto della mia prestazione anche perché era molto tempo che non giocavo. E’ stata tutta la squadra ad aver offerto una bella prestazione, siamo stati bravi a metterci alle spalle la sconfitta pensando solo alla gara di questa sera, che è stata praticamente perfetta.

Domenica dovremo cercare di fare la nostra partita, anche se in trasferta, come del resto abbiamo sempre fatto; sarà un campo difficile, una trasferta calda, come lo è stata quella di Trapani, ma noi andremo in Campania per cercare di vincere, perché ormai la squadra ha la consapevolezza di potersi imporre su tutti i campi.

Sono uno dei più grandi estimatori di Gyasi, gioca quasi sempre a due tocchi e in più ci dà una grandissima mano in fase difensiva. Ora ha trovato anche la confidenza col gol e questo rappresenta per lui la ciliegina sulla torta ad un’ottima stagione: sono davvero molto contento per lui.

Il pubblico ci dà sempre una grossa mano, soprattutto utlimamente perché siamo riusciti a portare dalla nostra parte tutta la tifoseria, pertanto giocare a porte chiuse sarà sicuramente un grosso handicap, perché la nostra gente e i nostri tifosi si sono sempre dimostrati vicini trasmettendoci calore. Purtroppo siamo costretti ad affrontare questa situazione, ma riusciremo a superare anche questa difficoltà; importante è mantenere la tranquillità necessaria per continuare a fare bene ogni settimana”.