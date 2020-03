Incendio in un appartamento di viale Bracelli a Marassi

Paura nella notte a Genova Marassi in viale Centurione Bracelli dove, per cause ancora in fase di accertamento intorno all’una di notte si è sviluppato un incendio in una camera di un appartamento al civico 44.

Ad accorgersi delle fiamme è stato il proprietario che ha chiamato i vigili del fuoco prontamente arrivati sul posto.

L’uomo è uscito di casa e non è rimasto ferito nè intossicato dalle fiamme che si sono concentrate in una camera dell’abitazione. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme prima che queste si propagassero ad altre stanze della casa, poi hanno avviato la bonifica.

L’uomo ha potuto poi fare rientro in casa, inagibile la stanza danneggiata dal rogo.

Avviate le indagini per capire quali siano state cause dell’incendio.