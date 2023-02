Pallanuoto A1 Maschile: Savona batte Quinto nel derby, ok Recco

Nuovo turno infrasettimanale per il campionato di A1 maschile di pallanuoto, che mercoledì 1 febbraio è tornata in acqua per la quindicesima giornata, seconda di ritorno.

Dieci giocatori di movimento a segno, con le triplette di Di Fulvio ed Ivovic, per la Pro Recco che supera 16-5 la Pallanuoto Trieste. Tutto facile per i campioni d’Italia, che si confermano in testa alla regular season a punteggio pieno, già avanti 10-1 a metà gara. A tre punti dalla Pro Recco rimane l’AN Brescia che passa 13-4 in casa della Check UP RN Salerno. Lombardi trascinati dalla tripletta di Alesiani e dalla solita super difesa.

Finisce in parità l’atteso derby tra CC Ortigia 1928 e Telimar. Match sempre in equilibrio e sul 6-6 dopo tre tempi. Nell’ultimo quarto due botta e risposta: quello tra Ferrero e Del Basso vale il 7-7; e successivamente quello tra Napolitano ed Irving, a segno a un minuto dal termine, l’8-8 finale. Rimpianti per i biancoverdi che pagano il 3 su 11 in superiorità numerica e il rigore sbagliato (palo) da Francesco Condemi nel primo tempo.

Nel secondo derby di giornata la RN Savona si impone 10-8 sulla Iren Genova Quinto. Savona avanti 8-6; la squadra di Bittarello torna in scia con Molina in avvio di quarto periodo (8-7). In seguito l’allungo decisivo della Rari Nantes con il mini break firmato Rocchi e Gitto che vale il determinante 10-7 a tre minuti dalla fine.

In rimonta l’Anzio Waterpolis supera 9-5 la De Akker Team. Dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale, i laziali si portano avanti 4-2 all’inizio del terzo periodo. Gli ospiti impattano di nuovo il punteggio con Alfonso e Milakovic (5-5) ma il break di 4-0, firmato da Koprcina, Pelicaric e due reti di Goreta (tripletta) dei padroni di casa chiude defintivamente l’incontro.

La diretta Waterpolo Channel. Un gol di Stevenson all’ultimo respiro regala al Circolo Nautico Posillipo il successo per 7-6 sulla Netafim Bogliasco 1951. Match, vibrante e pieno di tensione nel finale. Rossoverdi avanti 2-1 all’inversione di campo. Guidaldi fissa il 2-2; poi il break dei partenopei con le reti in sequenza di Briganti, Abramson e Picca (5-2). Bottaro e Blanchard rimetto in scia i liguri (5-4) dopo tre quarti di gara. Posillipo nuovamente sul +2 con Aiello in avvio di quarto tempo. Successivamente Mattiello commette brutalità su Puccio: espluso, rigore e superiorità numerica per quattro minuti per gli ospiti. Spinelli neutalizza il penalty di Mudrazija ma i liguri sfruttano l’uomo in più e col la doppietta di Brambilla rimettono il punteggio in equilibrio (6-6) a due minuti dal termine. Il pari sembra cosa fatta ma il Circolo Nautico Posillipo, scontata la brutalità, ha a sua volta l’ultima chance in extraplayer a venti secondi dalla conclusione: i partenopei girano palla alla perfezione e Stevenson trova a due secondi dalla fine lo spiraglio giusto che esalta i rossoverdi che così conquistano tre punti pesanti in chiave salvezza.

Chiude il programma alle 20.00 Check UP RN Salerno-AN Brescia; posticipata all’11 marzo Distretti Ecologici Nuoto Roma-Nuoto Catania.

A1 MASCHILE

15^ giornata – mercoledì 1 febbraio

Anzio Waterpolis-De Akker Team 9-5

CC Ortigia 1928-Telimar 8-8

Circolo Nautico Posillipo-Netafim Bogliasco 1951 7-6 – trasmessa in diretta su Waterpolo Channel

Pro Recco-Pallanuoto Trieste 16-5

RN Savona-Iren Genova Quinto 10-8

Check UP RN Salerno-AN Brescia 4-13