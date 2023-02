Imolese-Entella 1-2, Bongiorni: Partita difficile e sporca

Nel finale l’Entella ribalta il risultato e conquista tre punti importantissimi per il prosieguo della stagione. A fine partita vinta contro l’Imolese il commento del match spetta a Mister Massimiliano Bongiorni, nel turno infrasettimanale alla guida della squadra a causa della squalifica di Mister Volpe.

“Questa partita è stata fortemente condizionata da un campo non all’altezza. Ce lo aspettavamo e sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà. Chi ha l’attitudine a distruggere il gioco avversario viene chiaramente favorito da queste condizioni. È stata una partita difficile, sporca, il campo non ci ha dato modo di esprimere a pieno le nostre qualità.

Il pareggio con il Gubbio poteva lasciare qualche scoria, soprattutto per come è maturato, invece ci ha dato forza. I ragazzi hanno raggiunto un livello di consapevolezza importante. Qualcuno ha giocato sotto tono, ma se guardo il complessivo sono soddisfatto.

Alla squadra oggi va riconosciuto il merito di averci sempre creduto, di essere rimasta in partita. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci sono capitate, queste sono partite che perdi se ti fai prendere dal nervosismo.

I cambi ci hanno dato vivacità, loro hanno pagato anche un po’ di stanchezza dopo aver speso tantissimo nella prima ora di gioco. Con il calare dei ritmi sono venuti fuori i valori in campo. Ai ragazzi diciamo sempre che siamo un gruppo forte, abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione.

A livello personale non posso che essere soddisfatto. Non abbiamo fatto una bella partita ma ho visto una squadra che ci ha creduto sino alla fine”.