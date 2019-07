Palio del Tigullio. Grande successo per questa edizione 2019

Si è abbassato il sipario sul 60° Palio e sulla 4° Rievocazione Storica

Ora si pensa a ripetere lo stesso format nel 2020

Sipario abbassato sulla 60° edizione del Palio Remiero del Tigullio e sulla sua 4° Rievocazione Storica, ora è il tempo dei numeri e delle considerazioni, mentre gli equipaggi di Sestri Levante e di Chiavari si godono gli allori. La soddisfazione è massima da parte dell’organizzazione e della presidente dell’associazione Amatori Palio del Tigullio che negli anni ha visto crescere una manifestazione, che: <Sta cercando di riportare il Palio agli antichi fasti – come spiega Carolina Birindelli – avvicinando un pubblico trasversale a questo sport, duro ma appassionante e alla tradizione marinara che rappresenta. Quella di ieri è stata una giornata entusiasmante e lo dico con un briciolo di orgoglio in più essendo chiavarese. Con le due gare, quella della rievocazione e quella del Palio competitivo, abbiamo calamitato l’attenzione di tantissima gente, compresi i tanti bagnanti che ieri erano in spiaggia e che si sono incuriosito alle nostre barche, seguendo le gare e anche facendo domande agli organizzatori. Siamo convinti che sia vincente anche a formula che unisce spot, tradizione, spettacolo e quest’anno anche gastronomia legata al mare, grazie alla preziosa collaborazione del Consorzio Ristoratori Chiavaresi. Un format completo, che funziona e che, sin da subito, cercheremo di perfezionare ancora, in vista della prossima edizione>.

Difficile quantificare esattamente le persone che hanno seguito ieri il Palio ma basandosi soltanto sulle aree sottoposte alle disposizioni di sicurezza e quindi al conteggio dei partecipanti, si può dire che oltre mille persone hanno assistito alle premiazioni e ai due concerti e che hanno assaporato le prelibatezze a miglio zero servite dai Ristoratori Chiavaresi.

Conclude la presidente Birindelli: <Un ringraziamento particolare a tutti coloro, che a vario titolo hanno collaborato alla riuscita della manifestazione: dalle Amministrazioni, Chiavari in testa come padrone di casa, a tutti gli atleti; dai volontari sino ad arrivare agli sponsor: Museo Marinaro “Tommasino – Andreatta”, Duferco Energia, Unipol Sai – Annichiarico Assicurazioni, Marina di Chiavari – Calata Ovest, Panathlon, Marina Chiavari, Istituto GR.AM Investigation Academy, Ristoratori Chiavaresi e Aqua.

Ora l’appuntamento è per l’edizione del 2020