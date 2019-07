Oktoberfest Genova. Boom di presenze per le selezioni del personale

BOOM DI PRESENZE ALLE SELEZIONI DEL PERSONALE PER OKTOBERFEST GENOVA 2019

Duecento persone di ogni età in coda fin dalle prime ore del pomeriggio per lavorare alla manifestazione che sarà in Piazza della Vittoria dal 5 al 22 settembre. I colloqui proseguono domani martedì 23 luglio e lunedì 29 luglio

Duecento persone munite di curriculum e buona volontà hanno affollato fin dalle prime ore del pomeriggio le vie adiacenti alla Birreria HB per la prima data di selezione del personale per la prossima edizione di Oktoberfest Genova, in programma dal 5 al 22 settembre in Piazza della Vittoria.

«Già dalle prime ore della prima giornata di selezione abbiamo notato un sostanziale incremento del numero di adesioni per lavorare all’Oktoberfest di Genova – dichiara Alessio Balbi, organizzatore della manifestazione bavarese – Questo perché negli anni abbiamo sempre cercato di offrire una palestra per il mondo del lavoro nel campo della ristorazione e non solo. L’affluenza di oggi rappresenta anche la fame di lavoro che c’è oggi nel Paese».

I colloqui proseguiranno domani, martedì 23 luglio e lunedì 29 luglio dalle 15 alle 18.30 alla Birreria HB di via Boccardo 5r. I posti di lavoro sono circa un centinaio e le posizioni aperte sono per porta birre, spillatori, sparecchiatori e allestitori. I candidati dovranno essere obbligatoriamente maggiorenni e presentarsi muniti di curriculum vitae con foto allegata, gradite eventuali esperienze pregresse nel settore della somministrazione.

Informazioni: 010.542988; info@oktoberfestgenova.com