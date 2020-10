Palazzo Lomellino di Genova ai Rolli Days Live&Digital

Palazzo Nicolosio Lomellino partecipa ai Live&Digital.

Dal 9 all’11 ottobre 2020 tre giornate di visite guidate al Giardino Segreto e al Primo Piano Nobile che fino al 18 ottobre ospita il ritratto di Cristoforo Colombo di Ridolfo Del Ghirlandaio.

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2020 Palazzo Nicolosio Lomellino, gioiello di proprietà privata di Via Garibaldi 7, tra i più affascinanti Palazzi dei Rolli di Genova, partecipa ai Rolli Days, che tornano con un’edizione “Live&Digital” sia in presenza che online.

Grazie a visite guidate organizzate in totale sicurezza, i visitatori potranno scoprire le meraviglie del Giardino Segreto, l’incantevole giardino all’italiana che permette di godere di alcuni scorci scenografici, tra cui il percorso della galleria dei Cesari, con una prospettiva unica della Grotta di Adone che caccia il cinghiale.

Sarà inoltre visitabile il Primo Piano Nobile, che fino al 18 ottobre, grazie alla collaborazione con Comune di Genova e Mu.Ma, ospiterà il ritratto di Cristoforo Colombo di Ridolfo Del Ghirlandaio, uno dei pochi raffiguranti Colombo eseguiti entro il Cinquecento.

L’opera, in temporanea esposizione dal Galata Museo del Mare di Genova, sarà esposta nella Sala della Fede sotto gli affreschi seicenteschi di Bernardo Strozzi, che raffigurano soggetti ispirati alla storia del navigatore. La storia particolare di questo ritratto e il rapporto con gli affreschi di Strozzi, ritrovati meno di vent’anni fa e creduti perduti, creano un filone narrativo inedito, che vede nella Liguria del Quattrocento, nella quale Colombo si formò come uomo di mare, la scintilla capace di originare la grandezza del Siglo de los genoveses, che accompagnerà la Repubblica fino alla metà del XVII secolo. Un’occasione unica per cogliere il rapporto tra l’Ammiraglio del Mare Oceano e Genova: non solo il luogo natale, ma anche la città che vide le ricchezze e le scoperte del Nuovo Mondo diventare una delle fonti più incredibili della crescita economica, sociale e culturale della Repubblica.

Palazzo Nicolosio Lomellino sarà aperto nei seguenti orari: venerdì 9 ottobre dalle 15 alle 21 – sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 10 alle 21.

Venerdì 9 ottobre Palazzo Nicolosio Lomellino aderirà anche all’iniziativa Palazzi in Luce: dalle 21 alle 23.30 luci accese e affreschi visibili da via Garibaldi e visite guidate al Primo Piano Nobile dalle 21 alle 22.30.

Palazzo Nicolosio Lomellino accoglie il pubblico in totale sicurezza, garantendo il rispetto di tutte le misure previste e necessarie: dal ridotto numero dei gruppi al distanziamento tra i singoli visitatori, entrate dilazionate, sanificazione degli spazi e adozione dei necessari dispositivi di protezione personale.

Le visite guidate partiranno nell’atrio del Palazzo ogni 30 min fino a mezz’ora prima della chiusura.

L’ingresso è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria entro giovedì 8 ottobre alle 18.

Riduzioni per soci COOP, FAI,TCI, Associazione Culturale GIANO, studenti e insegnanti.

Per prenotazioni:

Telefonicamente chiamando il numero cell. 3938246228 dalle ore 12 alle 18.

Via mail a lomellino@studiobc.it (la prenotazione si considera avvenuta solo al ricevimento di conferma da parte della segreteria).

www.palazzolomellino.org