Spaccio al Campasso, albanese trovato con 7 etti di eroina nel materasso

Ieri sera, i poliziotti del Commissariato Prè hanno arrestato un 23enne albanese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Investigativa, impegnati nel contrasto al traffico di droga, hanno appreso di un avviato smercio di eroina gestito da un giovane che frequenta la zona del Campasso.

Ieri pomeriggio, durante un servizio di appostamento in abiti civili, gli agenti lo hanno intercettato in un bar della via e lo hanno osservato mentre, dopo aver preso contatti con alcuni coetanei, è entrato all’interno di uno stabile di via Pellegrini utilizzando un mazzo di chiavi che custodiva in tasca.

Dopo qualche ora, una volta uscito dal portone, è stato fermato e interrogato su dove si fosse recato.

Le sue risposte evasive, soprattutto sull’indirizzo di residenza, hanno convinto gli agenti ad effettuare una perquisizione domiciliare nell’appartamento appena visitato, presso cui il 23enne aveva preso in affitto una stanza.

Dentro un materasso parzialmente tagliato sono stati rinvenuti 715,69 grammi di eroina suddivisa in 8 involucri, nonché 250 euro in contanti e alcuni fogli riportanti cifre espresse in migliaia di euro associate a nomi.

Il giovane è stato tradotto presso il carcere di Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.