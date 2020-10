A Laigueglia il nuovo lavoro artistico di Gabriele Boretti

Stanza Rada, neonato spazio-laboratorio a Laigueglia dedicato alle arti contemporanee, apre le sue porte per presentare il nuovo lavoro di Gabriele Boretti “Scambio Mite”.

Boretti approfondisce in questa occasione la sua ricerca attorno ai temi del sacro e dei colori liturgici realizzando un’installazione performativa appositamente pensata per occupare e reinterpretare la superficie dello spazio espositivo. In bilico tra il sacro ed il profano, la riflessione prende forma a partire dall’episodio evangelico della purificazione del tempio da parte di Gesù per svilupparsi poi attorno ai temi dello scambio, dell’attribuzione di valore e della sacralizzazione dello spazio. Sotto forma di bazaar monocromatico, l’installazione-performance parlerà ai (e dei) cittadini/visitatori del borgo ligure invitati a partecipare in prima persona allo scambio ed al dialogo.

Gabriele Boretti (1991) nato ad Albenga, vive a Milano dove lavora come artista ed architetto.

Stanza Rada, spazio laboratorio in cui indagare e discutere la realtà contemporanea tramite il processo artistico, è a Laigueglia, Savona.

Scambio Mite

Apertura 10. 10. 2020 – 11. 10. 2020

Ore 11.00 / 22.00

Ingresso libero

L’accesso è contingentato in osservanza delle misure adottate dal governo italiano in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.