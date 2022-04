Palazzo della Meridiana, Genova: concerto 28 aprile

Arrivano “I giovedì della Meridiana” una serie di 4 concerti nell’ambito della mostra “Barocco Segreto” a Palazzo della Meridiana: ad organizzarli è l’Associazione Accademia del Chiostro APS.

Il primo appuntamento è per giovedì 28 aprile 2022 alle ore 21 dal titolo “Vivaldi vs Vivaldi”

PROGRAMMA del concerto:

1. A. VIVALDI Concerto in do min. per violoncello, archi e b.c. RV 401

2. A. VIVALDI Sinfonia Concerto in mi min. per archi e b.c. RV 134

3. A. VIVALDI Concerto in SOL magg. per violino, archi e b.c. RV 310

4. A. VIVALDI Concerto in sol min. per archi e b.c. RV 157

ORGANICO: Francesca Del Grosso, violino Anastasia D’Amico, violoncello + ensemble + Mario Del Grosso clavicembalo, direttore Massimo Vivaldi

I prossimi appuntamenti saranno il 12 maggio, il 16 giugno e il 7 luglio e per questa occasione la mostra sarà aperta fino alle ore 21.

“La musica classica e in questo caso “barocca” non sempre è apprezzata come dovrebbe – afferma Donatella Ferraris, Presidentessa dell’Associazione Accademia del Chiostro – Spesso sono proprio gli addetti ai lavori e i musicisti stessi che non riescono a trovare il giusto modo per rendere fruibile questi repertori. Con i miei colleghi abbiamo pensato di realizzare questi incontri cercando di mettere in evidenza aspetti inediti e curiosità che arricchiranno questa musica già così piena di contrasti. La caratteristica dell’orchestra è l’unione di giovani talenti emergenti e artisti che vantano nel loro curriculum esperienze di altissimo livello in contesti nazionali ed internazionali. L’affiatamento è straordinario e deriva da una collaborazione pluridecennale. Ringraziamo Palazzo della Meridiana e la famiglia Viziano per l’opportunità di far conoscere il “nostro barocco segreto”.

Il biglietto d’ingresso a: € 8,00 (visita mostra e singolo spettacolo); carnet per i 4 concerti € 30,00 (compreso visite)

L’Accademia del Chiostro è un’Associazione di Promozione sociale che ha come obiettivo lo sviluppo, l’organizzazione e la promozione di iniziative all’interno del mondo artistico (musica e teatro in particolare) come strumento di comunicazione, sviluppo e anche occupazionale per persone diversamente abili. L’intento è quello di rendere concreto un incontro tra questi due mondi al fine di frantumare dei tabù e nel contempo aiutare persone più deboli a conoscere il mondo dell’arte. Da anni l’Associazione organizza concerti all’interno dei Musei e dal 1997 cura la stagione musicale “Musica nei Musei”.

www.accademiadelchiostro.it

www.palazzodellameridiana.it