Galata Museo del Mare: mostra “Waterworld, our journey” di Nadia Auleta e Raul Orvieto

Dal 29 aprile al 28 maggio, nella splendida cornice del Galata Museo del Mare di Genova, si potrà visitare la mostra d’arte contemporanea “Waterworld, our journey” che vede Loredana Trestin come curatrice.

L’esposizione vuole condurre il visitatore, attraverso le meraviglie del mondo acquatico, a visionare la grazia e la bellezza dei suoi abitanti, grazie alla personale visione artistica dell’artista wildlife di fama internazionale Raul Orvieto e della pittrice Gyotaku Nadia Auleta.

All’inaugurazione, giovedì 28 aprile alle ore 17, saranno presenti oltre agli artisti e alla curatrice Lorena Trestin, Nicoletta Viziano Presidente Mu.MA, Maurizio Daccà e Anna Dentoni rispettivamente Vice Presidente e Segretario Generale dell’Associazione Promotori Musei del Mare.

Le 25 opere tra dipinti e sculture, sia inedite che premiate in contest Wildlife internazionali, esposte nella saletta dell’arte al primo piano del Museo, saranno il filo conduttore di un viaggio attraverso le tematiche ambientali legate agli ecosistemi acquatici.

Raul Orvieto landscape designer e artista wildlife, membro associato della prestigiosa Society of Animal Artists americana e Nadia Auleta, maestra d’arte e pittrice ad acquerello, che dipinge prevalentemente utilizzando l’antica tecnica giapponese Gyotaku che prevede l’utilizzo del pesce vero come matrice per la prima impronta del dipinto, sono stati entrambi ospiti in trasmissioni televisive dedicate, come Geo e intervistati su Rai 3.

Il pubblico potrà ammirare opere che sono state più volte pubblicate su quotidiani, riviste nazionali ed esposte in gallerie d’arte nazionali e internazionali.

L’artista designer Orvieto ama utilizzare il legno possibilmente proveniente da tagli ecosostenibili per le sue creazioni, parte della sua produzione artistica segue tematiche attivistiche di denuncia e collabora nella raccolta fondi con famose associazioni internazionali per la tutela della fauna selvatica.

Campione Americano 2020 e 2021 di fishcarving (scultura in legno di pesci), vincitore di “Artistry in wood 2020” in British Columbia (Canada), finalista con due sculture e premiato “Highly commended” al Wildlife Artist of the year 2021 della Fondazione internazionale David Shepherd con il patrocinio del BBC Wildlife Magazine, espone al Galata presso l’ingresso, anche l’opera “Triple R” che denuncia l’inquinamento marino da plastiche accogliendo idealmente i visitatori, rammentando loro, la ferma volontà dell’Istituzione museale di proteggere gli ecosistemi marini ed informare sull’urgenza del problema.

Verrà presentata inoltre in anteprima una sua recente opera di grande formato, rappresentante un branco di trigoni australiani in fase di nuoto, iscritta al Wildlife artist of the year 2022, costituita da frammenti di spazzatura plastica raccolti sul bagnasciuga selezionati in varie tonalità di blu e legati assieme da un involucro di resina trasparente al fine di creare un poderoso effetto visivo e al contempo far riflettere sul contenuto dell’opera che di fatto è quanto di più innaturale e triste si possa incontrare in natura.

Molto interessante sono le radici della tecnica giapponese utilizzata da Nadia Auleta, nasce a bordo dei pescherecci giapponesi alla fine del settecento per esigenze pratiche di memorizzazione dei pesci importanti pescati e veniva effettuata inchiostrando le grandi prede con semplice nero di seppia sulle quali si poneva della carta di riso che veniva così impressa dalla sagoma dell’animale. L’apposizione di un timbro/firma ufficializzava il documento che poteva essere utilizzato per la compravendita come testimonianza reale del pescato in vendita.

Attualmente, sorpassate le valenze pratiche originali, il Gyotaku è una vera e propria disciplina pittorica giapponese che prevede l’utilizzo di carte fatte a mano, su tutte le “Washi paper” ed in particolare tra queste la pregiata Kozo di fibre di gelso, utilizzata prevalentemente dall’artista Nadia.

Orari Galata Museo del Mare: Il museo è aperto tutti i giorni dalla 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Biglietti: Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro: intero 17.00 euro; ridotto 12.00, scuole 7.50 euro, famiglie 38.00 euro.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0102533555, www.galatamuseodelmare.it