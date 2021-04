Palazzo della Meridiana, comunicazione tra editoria e musica

L’8 aprile alle 18 dal Palazzo della Meridiana di Genova un incontro incentrato sulla comunicazione e l’editoria con RGB Produzioni, Joy Cadenasso, Bruno Santoro e Giulia D’Antona

“Palazzo della Meridiana incontra… RGB Produzioni. La comunicazione tra musica, media, editoria e sociale. Presentazione del libro d’esordio di Giulia D’Antona” Giovedì 8 aprile alle ore 18.

In streaming sulle pagine del Palazzo della Meridiana: Facebook e YouTube

La comunicazione in ogni sua forma è l’arte che ci permette di creare sinergie e connessioni l’un l’altro, il mezzo che ci consente di esprimerci attraverso attitudini, talenti ed abilità personali. Tutti siamo in grado di comunicare, ma ognuno di noi lo fa in maniera diversa.

RGB Produzioni è una realtà genovese nata nel 2005 da Bruno Santoro e Joy Cadenasso, insieme nel lavoro e nella vita, che si occupa di comunicazione a tuttotondo. Ciascuno con le proprie esperienze lavorative e attitudini personali, hanno pensato insieme di creare un luogo che potesse offrire scambi culturali, dove gli artisti potessero trovare mezzi per promuovere sé stessi (attraverso per esempio la radio, la tv, le redazioni), servizi per migliorare la propria immagine o il proprio prodotto (es. con registrazioni audio e video o il web), progetti sociali mirati all’inclusione e al potenziamento comunicativo delle fasce deboli (es. spettacoli e laboratori con ragazzi disabili), crescita e sviluppo personale (attraverso corsi, tirocini, affiancamento, inserimento in progetti), iniziative di carattere internazionale (es. eventi in collaborazione con Concertopera Agency dove confluiscono artisti del settore della musica classica provenienti da tutto il mondo) e molto altro. L’intento finale di RGB Produzioni è quello di unire le persone attraverso i vari mezzi comunicativi (primo fra tutti la musica), diffondere con diversi canali la cultura nelle sue infinite forme, ma anche quello di investire e dare spazio a chi ha dimostrato di meritarlo.

Bruno Santoro: dj, cantante, autore, arrangiatore, tecnico del suono, conduttore radio – televisivo

Joy Cadenasso: cantante, autrice, doppiatrice, conduttrice radio – televisiva, giornalista

In occasione di questo incontro con Palazzo della Meridiana, RGB Produzioni presenta la giovane autrice genovese Giulia D’Antona e il suo libro d’esordio “Pensieri sciolti – Il blog cartaceo”. Un progetto innovativo che sposa perfettamente l’idea di comunicazione e lo fa su carta sotto forma di blog, ma diventa anche social grazie alla mail fornita tra le pagine (scrivi@ilblogcartaceo.it), che permette al lettore di rispondere ed interagire con l’autrice per commentare in prima persona i “pensieri sciolti” della narratrice, come fossero dei tipici post online. Un esperimento sociale che unisce classico e moderno, scrittore e lettore e che fonde in sé il tradizionale con l’innovazione. Scorrevole e volutamente breve propone piccoli pensieri in maniera veloce e dinamica con una scrittura a tratti ironica ma che lancia anche spunti di riflessione. Non mancano i cenni autobiografici che rendono il tutto più personale e vicino a chi sta leggendo. Edito da Rossini Editore è il libro d’esordio di Giulia e promette già di avere un seguito nel quale anche i lettori saranno protagonisti. Le risposte ricevute sulla mail infatti verranno raccolte e scelte per diventare parte del sequel. E’ possibile trovare il libro QUI

Giulia D’Antona, cenni biografici: nasce a Genova il 3 agosto 1994 a Genova e si diploma al Liceo scientifico G.D. Cassini. Interessata al mondo artistico fin da bambina, studia danza moderna per 13 anni e, in seguito, canto moderno. Dal 2013 inizia ad esibirsi come cantante nei teatri e locali liguri e dal 2019 ha una propria agenzia di eventi e campagne pubblicitarie (Helios Eventi)

Modera l’incontro la giornalista Giulia Cassini.

INCONTRI IN PROGRAMMA

PUNTATA 19 Giovedì 15 aprile ore 18: Palazzo della Meridiana Incontra … Capurro Ricevimenti Cappon Magro della tradizione, Cappon magro 2.0, abbinamenti con vini e olii di Liguria

PUNTATA 20 Giovedì 22 aprile ore 18: Palazzo della Meridiana Incontra … EuBrain. La neuroprotezione in età perinatale oggi.

PUNTATA 21 Giovedì 29 aprile ore 18: Palazzo della Meridiana Incontra … Your Swing. La passione e l’energia della musica e dei balli vintage. Lezione con esibizione finale