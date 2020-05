Palazzetto di Sampierdicanne parte il primo lotto di lavori

Firmato il contratto di appalto per i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne

Si tratta del primo lotto d’interventi, per cui la ditta Imca srl provvederà all’efficientamento energetico della struttura, per un importo totale di 405.674,24 euro.

«Il Palazzetto dello Sport è uno spazio polifunzionale che permette lo svolgimento di più discipline sportive, con diverse associazioni chiavaresi che svolgono le loro attività al suo interno. Il progetto generale, che prevede una spesa superiore a 2 milioni di euro per i tre lotti complessivi, si inserisce all’interno del programma di grandi investimenti per la manutenzione degli impianti sportivi che la mia amministrazione ha avviato: come il rifacimento del campo di Colmata mare per 550 mila euro e il restyling del centro polisportivo di via Gastaldi (che verrà inaugurato a breve) per oltre 500 mila euro – spiega il sindaco Marco Di Capua – In questa prima fase, partiremo con l’efficientamento dell’involucro edilizio e degli impianti per conformarlo ai livelli di funzionalità ed igiene previsti dalle norme Coni. Verranno rimossi i pannelli di eternit presenti sul tetto, predisposta la posa di una nuova copertura, sostuita la caldaia ed, infine, installati un impianto solare termico e uno fotovoltaico: una struttura green a tutti gli effetti. Mentre, i restanti lotti riguarderanno la rifunzionalizzazione degli spazi interni, un nuovo impianto di riscaldamento ed opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico. Per terminare con la realizzazione di un cappotto e di opere strutturali per il miglioramento sismico, la ventilazione di tutte le facciate e la sostituzione degli infissi ».