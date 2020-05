Il punto sull’apertura delle spiagge nel Tigullio

Apertura delle spiagge, pubbliche e private: Di Capua fa il punto a seguito della riunione con i sindaci del Tigullio orientale.

«Ho appena terminato una riunione in videoconferenza con i sindaci di Lavagna, Sestri Levante e Moneglia in merito all’apertura e gestione degli arenili del nostro territorio. In un ottica di collaborazione e sinergia tra istituzioni, a partire da sabato 30 maggio apriremo sia le spiagge libere che gli stabilimenti balneari: questi ultimi potranno avviare per attività di elioterapia le loro strutture in deroga all’inizio della stagione balenare, fissato da Regione Liguria per il 3 giugno. Basterà inviare una comunicazione ufficiale, anche tramite mail, all’ufficio del demanio del comune di Chiavari – spiega il sindaco Marco Di Capua – Diamo così la possibilità alle aziende del settore di poter iniziare a lavorare, sfruttando il ponte del 2 giugno. Presso i rispettivi accessi delle spiagge libere affiggeremo una cartellonista condivisa bilingue, per dare un’informativa comune sulle regole da seguire, ulteriori disposizioni verrano specificate nell’ordinanza che firmerò domani: al di là delle ordinanze sindacali, è fondamentale utilizzare il senso di responsabilità di ognuno di noi affinché tutti possano godere del mare e degli arenili in sicurezza».