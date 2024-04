Palamiti e protesta pescatori, interrogazione di Bruzzone in Parlamento

Il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone ieri ha partecipato alla manifestazione dei pescatori sportivi, organizzata a Sestri Levante per mettere in evidenza le criticità derivanti dal decreto ministeriale dello scorso 30 gennaio.

Presenti anche i consiglieri regionali Sandro Garibaldi, Claudio Muzio e Luca Garibaldi.

“Si tratta di un decreto – ha affermato Bruzzone – che penalizza in modo insostenibile i pescatori sportivi ed acuisce la contrapposizione tra loro e i pescatori professionisti. Non è questa la direzione a cui dovremmo tendere, sarebbe invece necessario difendere entrambe le categorie ed evitare in ogni modo di ostacolare il libero esercizio delle loro attività.

In merito al decreto ho presentato un’interrogazione al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che andrà presto in discussione alla Camera dei Deputati.

Limitando l’attività dei pescatori sportivi con assurde diminuzioni degli ami dei palangari non solo non si contrasta l’illegalità ma si finisce per colpire le tradizioni e la nostra cultura marinara, oltre che l’indotto economico che deriva dalla pratica di questa passione”.