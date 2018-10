Padova-Spezia, convocati: presente regolarmente Galabinov

Lo Spezia di mister Marino si prepara a far visita al Padova guidato da mister Bisoli nella sfida valida per il 9° turno cadetto; l’appuntamento è per domani, alle ore 15:00, sul terreno dell’ ‘Euganeo’.

Dopo la rifiniutra bagnata di questa mattina il tecnico di Marsala ha diramato la lista dei 23 convocati tra cui non ci saranno Bidaoui e Okereke per noie muscolari, così come saranno assenti i lungodegenti Erlic e Mastinu. Regolarmente disponibile il bomber Andrey Galabinov.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

PORTIERI: 1.LAMANNA, 22.MANFREDINI, 33.BARONE

DIFENSORI: 3.AUGELLO, 4.CRIVELLO, 5.GIANI, 13.CAPRADOSSI, 19.TERZI, 23.DE COL, 24.VIGNALI, 32.BACHINI

CENTROCAMPISTI: 6.MORA, 8.RICCI, 15.CRIMI, 16.BARTOLOMEI, 18.DE FRANCESCO, 20.BASTONI, 25.MAGGIORE, 29.ACAMPORA

ATTACCANTI: 7.PIERINI, 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.GUDJOHNSEN